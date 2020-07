Die Macht der Antikörper

Ein in Luxemburg entwickelter Test kann die Wirksamkeit von Covid-19-Antikörpern messen. Die Leiterin des Projektes Dr. Danielle Perez Bercoff stand dem "Luxemburger Wort" Rede und Antwort.

Die Virologin Dr. Danielle Perez Bercoff forscht seit zwölf Jahren in der Abteilung Infektion und Immunität des Luxembourg Institute of Health. Sie promovierte am Institut Pasteur in Paris, dies im renommierten Laboratorium der Nobelpreisträgerin und HIV-Forscherin Françoise Barré-Sinoussi.

Mit ihrem Projekt Neutracov kann die Wirkung von Antikörpern von genesenen Covid-19-Patienten gemessen werden.

Danielle Perez Bercoff, in welchen Anwendungsbereichen kann Ihr Test Hilfestellung leisten?



Dazu muss ich etwas ausholen: Bei einer Virusinfektion entsteht eine doppelte Immunreaktion ...