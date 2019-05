Luxemburgs früheres Staatsoberhaupt Jean ist am Samstag beigesetzt worden. Der Trauerzug in Bildern.

Lokales 13 2 Min.

Die letzte Fahrt von Großherzog Jean

Luxemburgs früheres Staatsoberhaupt Jean ist am Samstag beigesetzt worden. Der Trauerzug in Bildern.

(jt) - Um Punkt 11 Uhr rollt das Armeegefährt mit einem Kanonengestell aus dem großherzoglichen Palais. Auf der Geschützlafette liegt der Sarg mit Großherzog Jean, dem langjährigen Staatschef, Weltkriegshelden und Vorbild für viele Luxemburger. Der Sarg ist in eine Flagge mit dem Roten Löwen gehüllt, an der Vorderseite prangt das persönliche Wappen des Großherzogs.

13 Ein Militärgefährt vom Typ "High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicule" (HMMWV) zieht den Sarg von Großherzog Jean aus dem großherzoglichen Palais. Bild: Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein Militärgefährt vom Typ "High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicule" (HMMWV) zieht den Sarg von Großherzog Jean aus dem großherzoglichen Palais. Bild: Laurent Blum Anschließend setzt sich der Trauerzug in Bewegung. Bild: Laurent Blum Bild: Harry Daemen Die großherzogliche Familie bildet die Spitze des Trauerzugs. Bild: Steve Eastwood Bild: Harry Daemen Mehrere hundert Menschen wohnten der Trauerkundgebung bei. Bild: Luxemburger Wort Bild: Steve Eastwood Die großherzogliche Familie mit dem großherzoglichen Paar an der Spitze marschierte hinter dem Sarg von Jean. Bild: Anouk Antony Angehörige der luxemburgischen Armee und der Police grand-ducale heben den Sarg vom Kanonengestell. Bild: Anouk Antony Bild: Anouk Antony Der Sarg von Großherzog Jean wird im Anschluss an die Trauermesse in die Familiengruft überführt. Bild: Luxemburger Wort

Insgesamt 21 Salutschüsse donnern vom Rham-Plateau, bevor sich der Trauerzug unter den Klängen der Militärmusik in Bewegung setzt. Mehrere hundert Menschen verfolgen die letzte Reise des Großherzogs durch die Altstadt, einige haben Tränen in den Augen. Die großherzogliche Familie, allen voran Großherzog Henri, Pfadfinder und Militärangehörige geben Jean das letzte Geleit auf dem Weg in die Kathedrale.

Adel in Trauer Zahlreiche Vertreter der europäischen Königshäuser fanden sich am Samstag zur Beisetzung von Großherzog Jean in der Kathedrale Notre-Dame ein.

Erzbischof Jean-Claude Hollerich würdigt den früheren Staatschef, der am 23. April im Alter von 98 Jahren verstarb: „Er war ein Mann von diskreter Wohltätigkeit und Liebe.“ Jean habe als Großherzog „ohne Geschrei und ohne Gefühlsduseligkeit“ gelebt. „Seine Fröhlichkeit wird uns fehlen."

Nach dem feierlichen und vor allem ergreifenden Trauergottesdienst wird Großherzog Jean gegen 13 Uhr von der Kathedrale in die Fürstengruft gebracht. In einer Prozession, angeführt von Großherzog Henri und Großherzogin Maria-Teresa, zogen die engsten Familienmitglieder, darunter die Kinder und Enkelkinder des ehemaligen Staatsoberhauptes in die Krypta.



Für die Familie ist dieser Gang wohl der schwerste des Tages, fand doch dort das eigentliche Begräbnis ihres geliebten Vaters, Großvaters und Onkels statt.



Nach dem Tod von Grand-Duc Jean wurden sein Name sowie jener seiner 2005 verstorbenen Ehefrau, Großherzogin Joséphine-Charlotte, in eine Wandtafel eingraviert. Dort in der Gruft findet er nun seine letzte Ruhe.



In der Fürstengruft sind jedoch noch weitere Gräber von Mitgliedern der großherzoglichen Familie. So befindet sich etwa in der Mitte der Sarkophag von Großherzogin Charlotte, die im Jahre 1985 verstarb.



Auch der Vater von Großherzog Jean, Prinz Félix von Bourbon-Parma (1893 bis 1970) liegt dort begraben, genau wie Großherzogin Marie-Adelheid, die von 1912 bis 1919 regierte und den Thron an ihre jüngere Schwester Charlotte abgab. In der Krypta liegen ebenfalls die sterblichen Überreste von Maria Anna von Portugal, Mutter von Großherzogin Charlotte und Großherzogin Marie-Adelheid. Doch auch das Grab von König Johann von Böhmen, der hierzulande als Jang de Blannen bekannt ist und von 1296 bis 1346 lebte, befindet sich in der Krypta.

An deren Eingang stehen die beiden Bronzelöwen, welche von dem am 23. Oktober 1980 verstorbenen Luxemburger Künstler Auguste Trémont gestaltet wurden. Der Löwe ist übrigens das Symbol der Herrscherdynastie Nassau-Weilburg. Die Fürstengruft selbst wurde im Jahre 1936 gebaut und am 24. März 1938 konsekriert und ist dem heiligen Petrus geweiht.

Zwischen Sonntag und Dienstag (7. Mai) haben Bürger in der Familiengruft noch die Möglichkeit, sich ein letztes Mal von Jean zu verabschieden.