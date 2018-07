Als die Flüchtlingsstruktur in der früheren Ediff-Schule bei Lallingen vor etwas mehr als einem Jahr in Betrieb genommen wurde, wurde so manches in puncto Kommunikation falsch gemacht. Dies gilt es im Escher Neudorf nun besser zu machen

Die Lehren der früheren Ediff-Schule

Nicolas ANEN Als die Flüchtlingsstruktur in der früheren Ediff-Schule bei Lallingen vor etwas mehr als einem Jahr in Betrieb genommen wurde, wurde so manches in puncto Kommunikation falsch gemacht. Dies gilt es im Escher Neudorf nun besser zu machen

Als die Flüchtlingsstruktur in der früheren Ediff-Schule bei Lallingen vor etwas mehr als einem Jahr in Betrieb genommen wurde, wurde so manches in puncto Kommunikation falsch gemacht.

Die Bürger waren nicht im Vorfeld informiert, geschweige denn in gemeinsame Projekte involviert worden. Sodass im sonst eher ruhigen Wohnviertel auf einmal eine hitzige Stimmung herrschte.

Die bekamen damals die Minister Dan Kersch und Corinne Cahen bei einer Informationsversammlung in Lallingen auch zu spüren ...