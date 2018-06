Zwei junge Frauen reagieren geistesgegenwärtig, als ihr 64-jähriger Tischtenniskollege einen Herzinfarkt erleidet. Hier ein Rückblick auf die Heldentat von Lynn Harpes und Carole Gloden.

Die Lebensretterinnen

Rosa CLEMENTE Als Jean-Marie Linster bei einem Tischtennisspiel zusammenbricht, zögern Lynn Harpes und Carole Gloden nicht eine Sekunde und retten sein Leben. Grund genug für Großherzog Henri, beide Frauen am Nationalfeiertag zum Chevalier Ordre de la Couronne de Chêne zu ernennen.

Der 3. März, ein ganz normaler Samstagabend in der Sporthalle in Elvingen. Die Stimmung ist gelassen, der DT Bech-Maacher Tischtennisclub spielt gegen Bourglinster. Nichts deutet darauf hin, dass sich an diesem Abend das Leben mehrerer Menschen von einer Sekunde zur anderen verändern wird.



Lynn Harpes (24) studiert Heilpädagogik in Mannheim und spielt seit zwölf Jahren für den DT Bech-Maacher. Foto: Guy Jallay

Lynn Harpes, Heilpädagogikstudentin aus Bech-Kleinmacher leitet ein Spiel als Schiedsrichterin, als sie plötzlich aus dem Augenwinkel eine ruckartige Bewegung bemerkt und einen lauten Knall hört: Jean-Marie Linster, ein Mannschaftsmitglied, bricht am Tisch neben ihr zusammen. Der 64-Jährige erleidet einen Herzinfarkt, sein Herz steht still.



„Panik. Das ist das einzige Wort, das diesen Moment beschreibt“, schildert die 24 Jahre alte Studentin die Situation, „ich sprang sofort auf und lief zu ihm.“ Auch Carole Gloden, bereits seit 28 Jahren Mitglied des Vereins, spielt zu diesem Zeitpunkt in der Sporthalle. „Ich war ein wenig weiter weg, hörte den Krach und lief sofort hin. Da sah ich bereits Lynn, die sich über Jean-Marie beugte“, erinnert sich die 35-jährige Geografielehrerin.



Der Kampf ums Leben



Jean-Marie Linster liegt bewusstlos am Boden und schnappt nach Luft. Sein Brustkorb bewegt sich fast nicht mehr, er wird zunehmend blau, – es geht um Leben und Tod. „Carole und ich schauten uns an und begannen sofort mit der Herzmassage“, erzählt Lynn Harpes, „in solchen Momenten fällt einem sofort alles wieder ein, auch wenn der Erste-Hilfe-Kurs bereits etliche Jahre zurückliegt.“ „Den größten Fehler macht man nur, wenn man gar nichts tut“, fügt Carole Gloden hinzu.



Carole Gloden (35) unterrichtet Geografie am Diekircher Lycée und spielt seit 28 Jahren Tischtennis. Foto: Pierre Matgé

Es dauert nur wenige Minuten, bis die First-Responder des lokalen Rettungsdienstes mit dem Defibrillator eintreffen. „Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. So viele Zweifel schossen mir durch den Kopf, ob das, was wir da taten, auch richtig war“, erinnert sich Carole Gloden an die qualvollen Minuten, denn der Krankenwagen aus Bettemburg und der Rettungsdienst aus Esch/Alzette treffen erst nach mehreren Minuten ein.



Jean-Marie Linster wird dann geschätzte 40 Minuten lang wiederbelebt. „Ich hörte nur ,wir haben ihn wieder, hoffen wir jetzt, dass er es bis ins Krankenhaus schafft'“, erinnert sich die junge Studentin. Jean-Marie Linster überlebt den schweren Infarkt und ist heute wieder wohlauf. „Die Rettungskräfte versicherten uns: Hätten wir nicht sofort reagiert, wäre er heute wahrscheinlich nicht mehr unter uns“, erklärt Carole Gloden.



Die wohlverdiente Ehrung



„Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, Menschen zu helfen“, sagt Lynn Harpes bescheiden. Dieser Ansicht ist Gaby Schwarz, Ehefrau von Jean-Marie Linster, aber nicht: „Dazu gehört viel Mut. Ich weiß nicht, ob ich mir so was jemals zutrauen würde, denn die Angst etwas falsch zu machen, ist einfach viel zu groß.“ Frank Jost, Erste-Hilfe-Ausbilder der Croix-Rouge, bekräftigt diese Aussage: „Es ist bewiesen, dass nur eine von fünf Personen handelt, wenn jemand bewusstlos am Boden liegt.“



Den größten Fehler macht man nur, wenn man gar nichts tut

Gaby Schwarz ist überglücklich, ihren Ehemann, der zwei Wochen im Koma lag, wieder gesund bei sich zu haben. „Lynn und Carole bedeuten mir sehr viel, als wären sie meine Töchter. Ich werde den beiden für immer dankbar sein“, schwört sie. Um ihre Dankbarkeit zu beweisen, schreibt die 61-Jährige dem Premierminister höchstpersönlich: „Ich habe Xavier Bettel auf Facebook gefragt, ob es möglich ist, den Lebensretterinnen meines Mannes eine Auszeichnung zu verleihen. Ich denke, diese Ehrung haben sie ohne Zweifel verdient.“



Und so kam es auch. Obschon die Liste der zu Ehrenden bereits feststand, nahm Xavier Bettel die Namen der beiden jungen Frauen noch auf. Am Nationalfeiertag dann wurden Lynn Harpes und Carole Gloden in einer feierlichen Zeremonie in der Philharmonie unter tosendem Applaus mit dem Abzeichen Chevalier Ordre de la Couronne de Chêne geehrt.

Am Nationalfeiertag wurden Lynn Harpes und Carole Gloden in einer feierlichen Zeremonie in der Philharmonie unter tosendem Applaus mit dem Abzeichen Chevalier Ordre de la Couronne de Chêne geehrt. Hier stehen die beiden Frauen neben Premierminister Xavier Bettel, Großherzog Henri und Chambre-Präsident Mars Di Bartolomeo.(v.l.n.r) Foto: Guy Jallay