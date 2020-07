Kunstschaffende füllen die Escher Kulturfabrik nach dem coronabedingten Lockdown wieder mit Leben

Lokales 3 2 Min.

Die Kufa nach dem Virus

Luc EWEN Einige der zahlreichen Projekte der „Fabrik de demain“ sind vergänglich, aber nicht alle.

„Mit seiner Herangehensweise hat das Team der Kufa in der Vergangenheit die ganze Stadt vereinnahmt“, lobte der Escher Kulturschöffe Pim Knaff am Donnerstag bei der Vorstellung des Konzeptes „La Fabrik de demain“ die alten und neuen Macher der Kulturfabrik.

Diese haben, ebenso wie die Kunstschaffenden, eine harte Zeit hinter sich. „Die Kultur war unter den Ersten, die von der Ausgangssperre betroffen waren und bei den Letzten, die daraus entlassen wurden,“ bringt es der Kufa-Direktor René Penning auf den Punkt. Die Zeit habe man als Chance nutzen wollen, um Neues zu schaffen. Spontan und ohne Zwänge.

Kufa-Direktor René Penning und der Escher Kulturschöffe Pim Knaff am Donnerstag bei der Vorstellung der "La Fabrik de demain". Foto: Guy Jallay

So entstanden die Kufa Sumerbar, die Squatfabrik und mehrere Kunstprojekte in den Räumen der Kufa, wie etwa das der Künstlerin Lynn Cosyn. Wie andere war auch sie dem spontanen Aufruf der Kufa gefolgt und verwirklicht nun an den Wänden rund um die sanitären Anlagen beim großen Festsaal Fresken.

Kulturfabrik: «Plus rebelle, moins sage» En prenant la direction de la Kulturfabrik, René Penning veut mieux définir les lignes artistiques.

„Vergangene Woche habe ich begonnen, aber es bleibt noch viel zu tun“, sagt sie und greift nach ihrem Werkzeug.

Squatten mit der Gang

Eine weitere Aktivität, die aus der Not nach der Ausgangssperre entstanden ist, ist die „Squatfabrik“. In den bis dato leerstehenden Räumlichkeiten der bisherigen Keramikfabrik auf dem Kufa-Gelände werden bis zum 26. September Künstlergruppen „squatten“.

Will heißen: In regelmäßigen Abständen wechseln sich kleine Gruppen von Kunstschaffenden ab und übernehmen die Räume als Atelier. „Dabei kann alles Mögliche entstehen, wir wollten den Künstlern freie Hand lassen“, erklärt René Penning.

Noch bis zum Samstag heißen die „Hausbesetzer“ in der Squatfabrik Mett Hoffmann, Nora Wagner und Irina Moons. Seit dem 15. Juni sind die drei hier aktiv und kreativ.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Lynn Cosynn beim Gestalten ihres Kunstwerkes in den sanitären Anlagen der Kulturfabrik Esch / Foto: Luc EWEN Luc EWEN

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Lynn Cosynn beim Gestalten ihres Kunstwerkes in den sanitären Anlagen der Kulturfabrik Esch / Foto: Luc EWEN Luc EWEN Lok , PK Kulturfabrik Esch ,Kufa , René Penning , Direktor , Pim Knaff, Schöffe , Stadt Esch , Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort Lynn Cosynn beim Gestalten ihres Kunstwerkes in den sanitären Anlagen der Kulturfabrik Esch / Foto: Luc EWEN Luc EWEN

„Ich habe Lampenschirme aus Systemen mit Dreiecken geschaffen“, so Mett Hoffmann. Irina Moons betätigt sich in der Serigraphie und Nora Wagner hat Miniaturkulissen gebaut, die sie nutzt, um einen Trickfilm nach dem Stop-Motion-Verfahren zu drehen.

Dabei wird eine Illusion von Bewegung erzeugt, indem Bilder von unbewegten Motiven aneinandergereiht werden.

Rauswurf am Samstag um 18 Uhr

Am Montag werden mit Trixi Weis, Letizia Romanini und Alexandra Lichtenberger die nächsten Kunstschaffenden in die Squatfabrik einziehen. Ihnen werden Rod Baiz und Sara Caldarola am 20. Juli, Didier Scheuren und Anina Rubin am 3. August, Marc Pierrard und Pasko am 17. August, Claire Parsons und Rick Tonizzo am 31. August, sowie Roxane Flick und Lisa Keiffer am 14. September folgen.

Esch/Alzette: Drei neue Einrichtungen für die Kultur Die Stadt Esch plant mehrere große Projekte die im Zusammenhang mit Kunst und Kultur stehen. Dafür werden zurzeit drei Gebäude hergerichtet.

Jeweils am letzten Samstag einer solchen Session in der Squatfabrik findet der offizielle Rauswurf der Squatter in Form einer „Get out“-Veranstaltung um 18 Uhr statt. Diese wird von den jeweiligen Protagonisten selbst veranstaltet.

Die Kufa Summerbar

Um Interessierten den Besuch der Kulturfabrik und ihrer Angebote noch schmackhafter zu machen, wurde nur zwei Tage nachdem die Regierung verkündet hatte, dass gastronomische Betriebe wieder öffnen dürften, die „Kufa Summerbar“ geschaffen. In sommerlicher Strandatmosphäre lädt die Terrasse vor dem Café Ratelach zum Verweilen ein. Eine gute Gelegenheit, um einen Blick auf die Squatfabrik und weitere Projekte der Kufa zu werfen.

Die heißen etwa Kappkino, „L'ar(t)naque – marché des créateurs“ oder „Namakemono“, um nur diese zu nennen.

2021 will die Kufa einen strategischen Plan für die „Fabrik de demain“ vorstellen. Der entsteht derzeit in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsagentur „Olivearte“.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.