Von Birgit Pfaus Ravida



Tamara Ruhl ist fassungslos. Seit 20 Jahren leidet sie an der Krankheit Lipödem. Schon mehrere Ärzte haben sie untersucht und ihr bestätigt: Ja, sie hat die Krankheit in einem fortgeschrittenen Stadium. Zwei Operationen hat Tamara bereits hinter sich, Untersuchungen beim Kontrollarzt der Gesundheitskasse CNS ebenfalls.



Denn die Operationen sind teuer – und Tammy braucht insgesamt fünf davon, um das krankhaft wuchernde Fettgewebe vollständig zu entfernen. Was an Fett nicht entfernt wird, wuchert weiter – und zu viel auf einmal darf nicht entfernt werden, denn eine solche OP stellt eine riesige Belastung für den Körper da. Also ist Tamara auf die finanzielle Unterstützung der Gesundheitskasse angewiesen.



Doch die Besuche bei den Kontrollärzten waren ein Debakel. Auf das Ergebnis einer ersten Untersuchung, die bereits vor eineinhalb Jahren stattfand, wartet sie immer noch. Nach einer anderen hieß es, ihr Fall sei „rein ästhetisch“.



Tamara wollte eine weitere Untersuchung, brachte Bildmaterial und alle Krankenakten mit – sowie Atteste von drei verschiedenen Ärzten, die ihr alle ein Lipödem im fortgeschrittenen Stadium bescheinigten. Doch dann am 19. Juni der Schock: Beihilfe zur Operation abgelehnt.



Meinung von drei Ärzten ignoriert



Die CNS bescheinigt Tamara lediglich ein Lipödem Stadium eins bis zwei – weit entfernt von dem, wie schlimm die Krankheit wirklich ist. „Sie erklärten mir, ich hätte mich zu spät operieren lassen. Das kann doch nicht sein! Ich bin extrem enttäuscht!“, so Tamara Ruhl. „Wir sind wütend über die Reaktion der CNS“, sagt auch Carole Ohlinger, Vorstandsmitglied der Vereinigung „Lipödem Lëtzebuerg“.

Generell sei es absurd, dass die Meinung dreier Ärzte unter den Tisch gekehrt werde.Es sind die vielen kleinen und großen Kämpfe, die alle Lipödem-Patientinnen mürbe machen. Abgesehen von der physischen und psychischen Belastung.



Gemeinsam mit der Patiente Vertriedung streitet darum „Lipödem Lëtzebuerg“ als Verein seit Februar 2017 für mehr Rechte, hat Briefe an die CNS und Minister Schneider verfasst, beispielsweise mit der Forderung, das Lipödem in die Liste der schweren Krankheiten aufzunehmen – und nur lückenhafte und wenig zufriedenstellende Antworten bekommen. Von den Forderungen wurde bislang nur die nach einer besseren, weil flach- statt rundgestrickten Kompressionsbestrumpfung überhaupt aufgenommen.



Eine andere Forderung nach einer zumindest teilweisen Erstattung der OP-Kosten wurde nur zu einem kleinen Teil beachtet: Die CNS erstattet seit 1. Januar Kosten ab einem „Stadium vier“ – das es nur in Luxemburg gibt. „Und wenn bei Patientinnen wie Tammy ein viel niedrigeres Stadium vermerkt wird als das, in dem sich die Patienten tatsächlich befinden, wird es kaum Patienten geben, die die Operation überhaupt erstattet bekommen“, moniert Carole Ohlinger.



Keine Wahl



Dabei ist eine Operation oft die einzige Möglichkeit, die Krankheit einzudämmen. Die Vereinigung hat sogar schon eine Berechnung an die CNS geschickt, dass Operationen das Gesundheitssystem weitaus weniger teuer zu stehen kommen als jahrzehntelange Behandlung der Symptome oder die Behandlung von Folgeerkrankungen wie Gelenkschäden. Zu den Behandlungen gehört unter anderem die manuelle Lymphdrainage – mehrmals die Woche. Auch hier müssen die Patienten 30 Prozent der Kosten selbst tragen.



Einstweilen könne man nur weitere Antworten des Ministeriums abwarten, so Carole Ohlinger – und informieren, informieren, informieren, auch und gerade Ärzte. Mit internen Treffen, Expertenrunden – und Infoveranstaltungen wie morgen. Die Konferenz findet ab 9 Uhr im Centre Culturel Cessingen statt. Zwei Experten einer Klinik in Mühlheim sind zu Gast, es wird um die Krankheitsbilder gehen und um praktische Tipps, zudem berichten Betroffene. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten.



www.lipoedem.lu