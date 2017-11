(nas) - Nach zwölf Sitzungen ist das Koalitionsabkommen zwischen der DP und der CSV in der Hauptstadt nun in trockenen Tüchern. Eine Kooperation, die laut der wiedergewählten Bürgermeisterin Lydie Polfer in der „demokratischsten Logik getroffen wurde, die es gibt“. So haben die Liberalen beim Urnengang am 8. Oktober diesen Jahres mit 30,04 Prozent die Mehrheit der Stimmen erzielt, gefolgt von den Christlich-Sozialen mit 25,03 Prozent. Während die DP einen Sitz verlor und demnach von zehn auf neun Sitze fiel, ist die CSV künftig mit sieben statt der bisherigen fünf Sitze im Gemeinderat vertreten.

Die Vertrauensbasis ist gegeben



„Hätten wir diesem Resultat nicht Rechnung getragen, wäre dies alles andere als fair gewesen“, so Lydie Polfer, die bei der Pressekonferenz am Freitag auch die Kooperation mit dem bisherigen Koalitionspartner „Déi Gréng“ hervorhob. Dabei unterstrich sie, dass man, entgegen der Gerüchte, noch am Wahlabend mit Minister François Bausch, Schöffin Sam Tanson sowie Rat François Benoy (alle „Déi Gréng“) über das Resultat und eben den Wählerwillen diskutiert habe. Laut Lydie Polfer seien die anschließenden Gespräche mit den Christlich-Sozialen, die in den vergangenen Wochen stattgefunden haben, denn auch in einem „sehr offenen und freundschaftlichen Ton“ abgelaufen. Denn: „Eine gute Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn eine Vertrauensbasis herrscht. Und diese ist zwischen uns gegeben.“

Eine Aussage, welche die Bürgermeisterin wohl für nötig gehalten hatte, nachdem hinter vorgehaltener Hand bereits gemunkelt wurde, dass die Verhandlungen eben nicht so reibungslos vonstatten gegangenen seien.



Vor der Presse unterstrich denn aber auch der Erstgewählte der Christlich-Sozialen, Serge Wilmes, dass das Vertrauen und der Respekt von Anfang an gegeben waren. „Das Zwischenmenschliche hat sofort gut funktioniert“, so Wilmes. Dementsprechend sei man sich auch bei der Postenverteilung relativ schnell einig gewesen.



Vertrauen und Respekt herrsche zwischen den neuen Koalitionspartnern, hieß es während der Pressekonferenz.

Foto: Pierre Matgé

Fraktionssprecher statt Schöffe



So wird der Schöffenrat von sechs auf sieben Personen aufgestockt. Neben Bürgermeisterin Lydie Polfer wird die DP wie bis dato mit Simone Beissel, Colette Mart und Patrick Goldschmidt in dem Gremium vertreten sein. Dem Wählerwillen wurde damit Rechnung getragen. Etwas anders sieht die Postenverteilung jedoch bei der CSV aus. Während mit Serge Wilmes und Isabel Wiseler die beiden Bestplatzierten im Schöffenrat vertreten sind, steht der Drittgewählte auf der Liste, Maurice Bauer, (fast) mit leeren Händen da. Statt eines Schöffenpostens – dieses Amt wird Laurent Mosar übernehmen – soll Bauer als Fraktionssprecher fungieren.



Zur Erinnerung: Beim Urnengang lag dieser mit 7 155 Stimmen genau 145 Stimmen vor Mosar, der es auf 7 010 Stimmen brachte. Serge Wilmes begründete den Entschluss damit, dass Mosar als einziges Fraktionsmitglied Erfahrungen im Schöffenrat habe. Eine Entscheidung, die man in gemeinsamen Gesprächen sowie unter vier Augen geklärt habe.



Im Interesse der Hauptstadt



Dass es im Laufe der Verhandlungen über eben diese Postenbesetzung zu Sticheleien gekommen war, wurde gestern zumindest nicht dementiert. „Wo es Menschen gibt, da menschelt es“, so Wilmes. Auch Laurent Mosar meldete sich zu Wort: „Wir haben miteinander darüber diskutiert, welche die beste Konstellation für die Stadt Luxemburg ist und sind uns einig geworden.“



Maurice Bauer hingegen erklärte, dass die Fraktion diese Entscheidung – hinter der auch er selbst stehe – zusammen getroffen habe. „Hierbei geht es nicht um eine einzelne Person, sondern um das Interesse der Hauptstadt“, fügte er hinzu. Und genau darum drehen sich denn auch die sechs Prioritäten, welche die Koalitionspartner in ihren Sitzungen festgehalten haben: Wohnungsbau, Mobilität, Stadtentwicklung, Bildungswesen und sozialer Zusammenhalt sowie Umwelt und Sicherheit. So will man etwa die Wohnungsbauprojekte „Centre de Merl“ und „Porte de Hollerich“ sowie an der Route d'Arlon und auf dem ehemaligen Villeroy&Boch-Areal in Rollingergrund vorantreiben. In puncto Mobilität will man sich weiter für eine Verbesserung des öffentlichen Transports einsetzen – und setzt dabei die Hoffnungen unter anderem auf die Tram. Zudem soll die Sicherheit verbessert werden.



Die Details über die Projekte der kommenden sechs Jahre werden mit der Schöffenratserklärung am 4. Dezember präsentiert.



Ein peinlicher Fauxpas

Durch das Koalitionsabkommen zwischen der DP und der CSV in Luxemburg-Stadt werden „Déi Gréng“, die in den vergangenen zwölf Jahren mit den Liberalen die Geschicke der Gemeinde geleitet haben, auf die Oppositionsbank geschickt. So wundert es auch nicht, dass „Déi Gréng“ sich nur wenige Stunden nach der Unterzeichnung des blau-schwarzen Bündnisses mit einer Pressemitteilung zu Wort melden.



An und für sich auch nichts Ungewöhnliches. Zumal darin jene Punkte thematisiert werden, die eine Opposition auch ohne Weiteres kritisieren darf, wie etwa die Postenbesetzung an sich, das fehlende Programm oder die ihrer Ansicht nach wenig neuen Ideen.



Wäre da nicht dieser eine Fauxpas ... Dass das Schreiben, das von Sam Tanson und François Benoy unterzeichnet worden ist, nämlich etwas voreilig an die gesamte Luxemburger Presse verschickt worden ist, wird auf den ersten Blick nicht deutlich. Erst beim zweiten Hinsehen hat der Leser die provisorische Vorlage des Schreibens mitsamt der getätigten Korrekturen vor Augen.



Fachwissen und Engagement im Hintergrund



Dabei wird deutlich, dass so mancher Kritikpunkt in der ursprünglichen Fassung deutlich heftiger beschrieben wurde, als dies in der offiziellen Variante der Fall ist. So wurde etwa aus „Posten scheinen der neuen Mehrheit auf dem Knuedler wichtiger zu sein als ein Koalitionsprogramm, und die einzelnen Personen wichtiger zu sein als deren Fachwissen und Engagement“ die Fassung „Posten scheinen der neuen Mehrheit wichtiger zu sein als ein Koalitionsprogramm“.



Auch in puncto Laurent Mosar (CSV) ruderte man zurück. War zu Beginn davon die Rede, dass dieser in der Vergangenheit „vor allem durch Abwesenheit aufgefallen“ sei, steht nun in der Mitteilung, dass er „nicht unbedingt durch Aktivismus und großes Interesse für die Gemeindepolitik“ auf sich aufmerksam gemacht habe.

„Nach einem Monat Verhandlungen scheint ein konkretes Koalitionsabkommen noch nicht in Sicht zu sein“ heißt es von „Déi Gréng“, die sich offensichtlich auch in ihrer neuen Rolle noch zurechtfinden müssen.