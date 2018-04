In Containern, aufgestellt auf einem Parkplatz an der Escher Grenz, entsteht ein Ökodorf. Voraussichtlich von August an werden hier Kleider aus gebrauchten Stoffen neu hergestellt und verkauft.

Lokales 2 Min.

Die Kleiderwerkstatt in den Containern

Nicolas ANEN In Containern, aufgestellt auf einem Parkplatz an der Escher Grenz, entsteht ein Ökodorf. Voraussichtlich von August an werden hier Kleider aus gebrauchten Stoffen neu hergestellt und verkauft.

„In diesem Container entsteht der Laden, in diesem das Lager, oben die Produktion und das Büro“, erklärt Georges Kieffer vom Ökodorf „Benu Village“, während er auf einzelne der neun Container zeigt. Seit Freitag stehen diese auf dem Parkplatz vor dem Aldi-Laden im Viertel Grenz. Sie stellen die Struktur des Ökodorfes dar, das hier am Entstehen ist.

Wunderpflanze Miscanthus

„Wir werden eine 20 Zentimeter dicke Isolierung rundherum errichten ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.