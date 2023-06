Am Sonntag drehte sich in Belval alles um die Frauen und Männer in Uniform. Die Journée de la Police lockte viele Besucher.

Belval

Die Journée de la Police in Bildern

Bei der Journée de la Police in Belval zeigten die Sicherheitskräfte am Sonntag ihre volle Bandbreite. Ein buntes Programm mit Vorführungen, Ausstellungen, interaktiven Ateliers und Informationsständen lockte viele Besucher. So demonstrierten unter anderem die Spezialeinheit und die Hundestaffel ihr Können. Ebenfalls ein Wasserwerfer der belgischen Polizei kam zum Einsatz. Derweil konnte auch alte und neue Einsatzwagen der Polizei bestaunt werden.

Groß und Klein bekamen einen Einblick in die Arbeit der Polizei. Die Hundestaffel demonstrierte ihr Können bei einer Vorführung. Natürlich durfte auch der Polizeihelikopter nicht fehlen. Auch ein Wasserwerfer der belgischen Polizei kam zum Einsatz. Mehrere Informationsstände stellten die Arbeit der Polizei in den Vordergrund. Bei den Vorführungen wurde auch Hand angelegt. Auch alte Dienstwagen konnten bestaunt werden. Die Kriminalpolizei hatte ein Atelier zur Spurensicherung vorbereitet. In Belval war Action angesagt.

Bei einem Atelier der Kriminalpolizei konnten Kinder in die Haut der Ermittler schlüpfen. Nach einem nachgestellten Verkehrsunfall galt es Spuren zu sichern. Beamte der Verkehrspolizei führten derweil Kinder über einen Parkour. Wer an einer Karriere bei der Polizei interessiert ist, konnte sich einem Sporttest unterziehen.

