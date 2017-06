Von Lena Vandivinit

Jagdhund werden ist gar nicht mal so leicht. Am vergangenen Samstag fand in Waldhof eine Gehorsamsprüfung für Jagdhunde „in spe“ statt. Und es war noch dazu eine Premiere. Denn obwohl hauptsächlich für Jagdhunde ausgerichtet, durften auch andere Hunderassen bei dieser Prüfung, die von der „Centrale du chien de chasse du grand-duché de luxembourg (CCC)“ organisiert wurde, teilnehmen.



Ein gehorsames Verhalten des Hundes ist nämlich nicht nur bei der Jagd, sondern auch im Alltag wichtig ...