Die belgische Provinz Luxemburg erlebt einen beispiellosen Anstieg der Immobilienpreise. Ein Verband belgischer Notare hat das Phänomen unter die Lupe genommen.

Luxemburg mitverantwortlich

Immobilienpreise in der belgischen Nachbarprovinz explodieren

Die hohen Immobilienpreise in Luxemburg bewegen immer mehr Einwohner dazu, sich nach Wohneigentum auf der anderen Seite der Grenze umzuschauen. All dies bleibt jedoch nicht ohne Folgen für den grenznahen Immobilienmarkt.

„Auch wenn man nicht mit dem Finger auf die Luxemburger zeigen sollte, die jenseits der Grenze investieren, muss man zugeben, dass dies einer der Faktoren für den Anstieg der Immobilienpreise in der Region ist“, so Georges Lochet, Notar in Fauvillers, einer Gemeinde in der Nähe der luxemburgischen Grenze. Weitere Faktoren seien die zahlreichen Grenzgänger in der Region Arlon oder auch die Telearbeit, die die Preise neben dem demografischen Zuwachs nach oben treiben.

„Es ist zu beobachten, dass viele Luxemburger Immobilien auf belgischer Seite kaufen, um sie als Zweitwohnsitz anzumelden, damit sie die Vorteile des Großherzogtums behalten können. Darüber hinaus können viele Luxemburger für ein Haus viel mehr ausgeben als die Bewohner der Provinz“, erklärt Georges Lochet. „Und das treibt zwangsläufig die Preise in die Höhe.“

In Belgien verzeichneten nur die Provinzen Ostflandern (plus 0,2 Prozent) und Luxemburg (plus vier Prozent) im Jahr 2022 einen Anstieg der Immobilientransaktionen. Laut dem Verband der Notare sind die Käufer mehrheitlich Personen im Alter zwischen 31 und 50 Jahren. „In der Provinz Luxemburg liegt das durchschnittliche Alter der Käufer bei 40 Jahren und damit leicht über dem nationalen Durchschnitt von 39 Jahren“, erklärt François Dogné, Notar in Houffalize.



Da Häuser den größten Anteil des Immobilienmarktes in der Provinz ausmachen (86,6 Prozent gegenüber 13,4 Prozent Wohnungen), nahmen die Notare von Brüssel und der Wallonie im Rahmen ihrer „semaine immobilière“ diese Transaktionen genauer unter die Lupe. Kunden, die ein Haus in Belgisch-Luxemburg erstehen wollen, müssen durchschnittlich 240.000 Euro auf den Tisch legen. Damit ist die Provinz die teuerste, gleich hinter Wallonisch-Brabant. Dieser Durchschnittswert ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. „Innerhalb eines Jahres, von 2021 bis 2022, gab es einen Preisanstieg von 14,8 Prozent. In den letzten fünf Jahren betrug dieser Anstieg 41,2 Prozent“, so die Notare.

Wie auch in Luxemburg gibt es große Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Bezirken und Gemeinden der Provinz. Wenig überraschend muss man im Bezirk Arlon am meisten Geld in die Hand nehmen, um eine Wohnung zu finden. Dort leben allein acht Prozent der gesamten Grenzgängerbevölkerung. Das treibt die Kosten schnell in die Höhe. Um in der Gegend ein Haus zu kaufen, muss man 340.000 Euro zur Verfügung haben, was einem Anstieg von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Aber Arlon ist, wenn man den Daten des Notarverbands glauben darf, nicht die teuerste Gemeinde. „Das liegt daran, dass die Immobilientransaktionen in Arlon eher alte, billigere Häuser betreffen als Neubauten“, erklärt Aurore Fourniret, Notarin in Virton.

Die höchsten Preise zahlt man in der Gemeinde Attert, wo ein Haus durchschnittlich 386.500 Euro (plus zwölf Prozent) kostet. Am günstigsten ist der eigene Wohnraum in Aubange, wo ein Haus mit durchschnittlich 260.000 Euro (plus 8,3 Prozent) zu Buche schlägt.

Der Preisanstieg ist mittlerweile auch anderswo als im Süden der Provinz spürbar. Dies zeigt sich an der Situation im Bezirk Bastogne. Ein Haus auf dem Gebiet der Gemeinde Bastognarde kostet demnach 260.000 Euro (plus 19,5 Prozent), während der Betrag in Vaux-sur-Sûre auf 295.000 Euro (plus 51,3 Prozent) gestiegen ist. „Generell ist festzustellen, dass die Gemeinden an der E411 (zur luxemburgischen Grenze, Anm. d. Red.) und der E25 (nach Liège, Anm. d. Red.) die höchsten Preise aufweisen“, so die Notare. Aber auch in den eher ländlichen Gemeinden zeigt der Pfeil nach oben.

„Die Immobilienaktivität in der Provinz Luxemburg ist gut und der Markt ist sehr diversifiziert“, versichern die Notare. Für sie steht fest: Immobilien bleiben eine sichere Investition in Belgisch-Luxemburg.



Dieser Artikel erschien ursprünglich bei der Virgule.lu.

Übersetzung: Dustin Mertes



