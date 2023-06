DP und CSV berichten von harmonischen Koalitionsgesprächen. Anfang Juli könnte die Vereidigung anstehen.

Gemeindewahlen

Die Hauptstadt hat einen neuen Schöffenrat

David THINNES DP und CSV berichten von harmonischen Koalitionsgesprächen. Anfang Juli könnte die Vereidigung anstehen.

Elf Tage nach den Kommunalwahlen haben die DP und die CSV die Koalitionsgespräche in der Hauptstadt beendet. „Es war nach den Wahlen schnell klar, dass wir weiter zusammenarbeiten wollen. Mit dieser Einstellung sind wir auch in die Gespräche gegangen“, sagt Lydie Polfer (DP), die auch in den kommenden sechs Jahren das Amt der Bürgermeisterin bekleiden wird.

Wie das LW bereits berichtete, bleibt die Aufteilung im Schöffenrat dieselbe: Jede Partei hat drei Schöffen, sechs insgesamt. Die DP erhält das höchste Amt. Polfer und Wilmes bestätigten dann auch, dass die Wahlergebnisse berücksichtigt werden.

Das heißt, dass die Bestgewählten auch in den Schöffenrat einziehen. Bei der DP sind dies Patrick Goldschmidt, Simone Beissel und die ehemalige Ministerin Corinne Cahen als neues Mitglied. Bei der CSV wird Paul Galles Laurent Mosar ersetzen. Erster Schöffe bleibt Serge Wilmes, auch Maurice Bauer bleibt im Schöffenrat.

Ressortaufteilung noch unter Verschluss

Das Führungsduo sprach auch die Änderungen im Schöffenrat an. „Die Kompetenzaufteilung wird teilweise ändern. Wir waren uns aber einstimmig über diese Änderungen einig.“ Die Aufteilung wollten Polfer und Wilmes jedoch noch nicht mitteilen. Am Montag wird diese, wie auch die Schöffenratserklärung, den Partei-Gremien vorgeschlagen.

Mosar „hinterlässt“ das Finanzressort, Colette Mart das Schulressort. Wer diese nun übernimmt, ist unklar. Polfer lässt nur Folgendes durchblicken: „Jeder Schöffe übernimmt einen Aufgabenbereich, den er oder sie am besten ausführen kann. Denn: Was man gerne macht, macht man auch gut.“

Die neue und alte Bürgermeisterin erklärt zum Schluss die Arbeitsweise des Schöffenrats: „Der Schöffe ist nicht wie ein Minister. Entscheidungen werden zusammen im Schöffenrat getroffen.“

Der Fahrplan sieht vor, dass in der kommenden Woche der Brief an das Innenministerium mit der Aufstellung verschickt wird. Dann folgt am 3. Juli die letzte Gemeinderatssitzung in der alten Zusammensetzung. Die Vereidigung könnte für den 6. oder 7. Juli terminiert werden. Am 17. Juli wird die Schöffenratserklärung im Gemeinderat präsentiert und die neuen Ratsmitglieder vereidigt.

Die Ergebnisse der Stadt Luxemburg im Detail

