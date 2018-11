Wie jedes Jahr an Allerseelen trafen sich die Mitglieder der großherzoglichen Familie am Freitagmorgen in der Krypta der Kathedrale Notre-Dame in Luxemburg, um ihrer verstorbenen Familienmitglieder zu gedenken.

Die großherzogliche Familie gedenkt ihrer Verstorbenen

(mth) - Wie jedes Jahr an Allerseelen trafen sich die Mitglieder der großherzoglichen Familie am Freitagmorgen in der Krypta der Kathedrale Notre-Dame in Luxemburg, um ihrer verstorbenen Familienmitglieder zu gedenken. Neben dem großherzoglichen Paar waren auch Erbgroßherzog Guillaume, Prinzessin Charlotte, Prinz Leopold und Erzherzogin Marie Astrid von Österreich anwesend.

Erzbischof Jean-Claude Hollerich nahm die Gläubigen am Eingang der Krypta der Kathedrale in Empfang. Im Anschluss an das Pontifikalamt zogen die Teilnehmer weiter zur Segnung der Familiengruft und der Gräber der großherzoglichen Familie sowie der luxemburgischen Erzbischöfe.