In elf Wochen wird gewählt. Auf wort.lu können Sie sich ab sofort umfassend über die einzelnen Gemeinden und den Wahlvorgang informieren.

Statistiken, Hintergrundberichte und mehr

Die Gemeindewahlen auf einen Blick auf wort.lu

Sophie HERMES In elf Wochen wird gewählt. Auf wort.lu können Sie sich ab sofort umfassend über die einzelnen Gemeinden und den Wahlvorgang informieren.

Am 11. Juni werden in den 102 Gemeinden des Großherzogtums neue Volksvertreter gewählt. Doch wer genau stellt sich in meiner Gemeinde auf? Wie muss ich am Wahltag vorgehen? Wie viele Einwohner hat meine Kommune und welches Wahlsystem gilt demnach dort, wo ich wohne? Antworten auf all diese Fragen gibt es ab sofort auf wort.lu.

Gemeindewahlen 2023 Am 11. Juni 2023 finden in Luxemburg Kommunalwahlen statt. Im Dossier finden Sie Nachrichten und Informationen zum Thema.

Auf einer interaktiven Karte kann der Nutzer jene Gemeinde, für die er sich interessiert, auswählen. Hier findet er dann sämtliche Informationen - von einer fortlaufend aktualisierten Liste aller bereits bekannten Kandidaten, über den amtierenden Bürgermeister, eine Liste der Städte, Dörfer und Ortschaften, die zur Gemeinde zählen, die aktuellen Immobilienpreise, bis hin zu den Einwohnerzahlen, aufgeschlüsselt nach Alter, Geschlecht und Nationalität.

Weiter sind auf der Seite jeder einzelnen Kommune die Resultate der Wahlen von 2017 zu finden sowie die in den Proporzgemeinden bestehenden Koalitionen. Klicken Sie hier, um zum Beispiel die Daten für die Stadt Luxemburg zu sehen.

Aufklärung über das Wahlvorgehen liefert ein umfassender Fragen-und-Antworten-Katalog, während tägliche Hintergrundberichte, die bis zum Wahltermin im Juni veröffentlicht werden, das Geschehen in den einzelnen Gemeinden beleuchten werden.

Das Wahlmodul auf wort.lu/de/lokales

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.