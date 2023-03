Ein Ausbau der Autobahn A6 und das Umfahren des Bahnübergangs von Kleinbettingen sollen dabei helfen.

Verkehrssituation

Das Zentrum von Steinfort soll entlastet werden

Mike STEBENS

Das Mobilitätsministerium verspricht eine Optimierung der Ortsdurchfahrt von Steinfort und äußert sich ebenfalls zum hohen Verkehrsaufkommen am Bahnübergang von Kleinbettingen. Der Kreisverkehr Wandhaff soll durch eine Kreuzung ersetzt werden, bei der die Ampelanlagen den Bussen die Vorfahrt überlassen.

Das antwortet François Bausch (Déi Gréng) auf eine parlamentarische Anfrage der ADR, die bemängelt, die Verkehrssituation in Steinfort habe sich in den letzten Jahren verschlechtert. Grund seien die täglichen Staus auf der A6 und der Route d'Arlon, die dazu führten, dass Nebenstraßen als Schleichwege benutzt würden.

„Nur noch“ zwei Tage pro Jahr gehen durch Staus verloren Im Jahr 2022 haben Autofahrer für eine Fahrt von etwa zehn Kilometern 13 Minuten und 22 Sekunden gebraucht. 2019 waren es noch 21 Minuten.

Um die Autobahn zu entlasten, ist eine Fahrbahn für Busse und Fahrgemeinschaften geplant. Dazu wird die Pannenspur ausgebaut, sodass diese als dritte Spur genutzt werden kann. Eine Umgehungsstraße, die den CR106 mit der Route d'Arlon verbinden würde, schließt das Ministerium hingegen aus, da diese nicht mit dem nationalen Mobilitätsplan vereinbar sei.

Bezüglich des Bahnübergangs in Kleinbettingen hielt François Bausch fest, dass dieser laut CFL durch den Bau einer Umgehungsstraße entfernt werden könnte. Die CFL und die Straßenbauverwaltung gehen außerdem gerade der Frage nach, ob die Bahnschranke mittels einer Überführung östlich des Bahnhofs hinfällig würde. Die Strecke zwischen Kleinbettingen und Steinfort, soll, wie bereits 2017 angekündigt, in Zukunft nicht mehr für den Bahnverkehr gebraucht und in einen Fahrradweg umgewandelt werden.

