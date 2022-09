In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um miese Trainingsbedingungen.

Die Gazellen vom Howald

Liebe Sophie, liebe Irina, unsere Leser werden sich jetzt bestimmt fragen, warum wir über die Zeitung kommunizieren müssen, anstatt einfach miteinander in der Kaffeeküche zu reden, aber ich finde Briefpost romantischer.



In zwei Tagen gehen wir bei der Coque an den Start, weil wir als „Gazellen vum Howald“ beim Business Run mitrennen. Beim Wort „Rennen“ zuckt ihr sicher gerade so zusammen wie ich. Die eine von euch hatte beim letzten Training Schmerzen in den Beinen, die andere hat das Gefühl, zu wenig trainiert zu haben.



Ihr müsst euch nicht schämen, ich kann euch beruhigen: Mein letztes Training liegt nun schon einige Wochen zurück. Erst hatte ich zu wenig Zeit, dann zu viel Aua am Fuß. Am vorvergangenen Samstag bestritt ich den Moonwalker-Marsch in Vianden. 20 Kilometer durch die Nacht, Licht spendete der Mond.



Ich war nass bis zu den Socken, bevor der Marsch überhaupt losging.

Dabei dachte ich kurz vor dem Start, dass die Veranstalter sowieso gleich das Event absagen würden, pünktlich um 19 Uhr schüttete es nämlich wie aus Kannen, es blitzte und donnerte. Die werden uns unmöglich bei diesem Unwetter in den Wald schicken, dachte ich. Sie taten es. Und Sophie dachte gar nicht erst daran, nicht zu gehen. So war ich also schon nass bis zu den Socken, bevor ich überhaupt den ersten Schritt über die Startlinie machte.



Es war eine beschwerliche Nacht, meine Füße litten in den Bergschuhen, besonders bei den Aufstiegen. Nass wie sie waren, rieben sie sich wund, sodass der fast fünfstündige Marsch zur reinsten Tortur wurde.

Als ich um Mitternacht endlich meine Füße befreien durfte, war sogar das Schuhinnere rot. Ich trage immer noch Blasenpflaster. Vielleicht werden wir am Donnerstag nicht als Gazellen, sondern Schnecken Schlagzeilen machen. Wir werden Sie, liebe Leser, darüber unterrichten.

