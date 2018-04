Die Funker aus dem Douane's Haischen

Geld gibt es für die Arbeit bei Radio Aktiv in Echternach nicht, dafür viel Kontakt zum Hörer. Das achtköpfige Team ist mit vollem Einsatz dabei.

„Garagensender“ heißt diese Serie, doch mit einer Garage hat das Domizil von Radio Aktiv in Echternach nichts gemein. Im Gegenteil: Das historische „Douane's Haischen“ ist eine schmucke Residenz für das Lokalradio mit vier Luxemburgern und vier portugiesischsprachigen Mitarbeitern.

Der elegante Pavillon liegt direkt am Eingangstor zur Innenstadt, und so mancher Tourist schaut sich die Fassade an und knipst ein Foto ...