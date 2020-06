Die fremden Freunde auf der anderen Seite

Plötzlich und ohne Absprache hatte Deutschland im März seine Grenzen geschlossen. Jetzt sind sie wieder offen, doch der Ärger an der Luxemburger Mosel wirkt nach.

Noch heute ärgert sich Fabienne Matagne, wenn sie an die ersten Wochen der Corona-Krise zurückdenkt. An geschlossene Grenzen, gesperrte Brücken entlang der Mosel und an Bundespolizisten, die sich von jedem Passanten den Ausweis zeigen ließen.

„Es war so frustrierend“, erinnert sich die Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung Schengen ...