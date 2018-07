Am Dienstag wurde das Ausmaß des Brandes in der Rue d'Audun in Esch/Alzette deutlich. Die Gebäude des Showtime sind komplett abgebrannt.

Lokales 5 3 Min.

Die Folgen des Brandes in Esch

Nicolas ANEN Am Dienstag wurde das Ausmaß des Brandes in der Rue d'Audun in Esch/Alzette deutlich. Die Gebäude des Showtime sind komplett abgebrannt, das Nebengebäude auch stark beschädigt.

Erst gegen 5 Uhr hatten am frühen Dienstagmorgen die Feuerwehrkräften das Feuer in der Rue d'Audun gelöscht. Gegen 22 Uhr hatten sie es unter Kontrolle gebracht. Sprich sechseinhalb Stunden nach dem Beginn des Brandes am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr.

In der Zwischenzeit waren das Haus und die angebaute Halle, wo sich das Lokal Showtime befand, komplett abgebrannt ...