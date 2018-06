Mit jährlich über 35 000 Besuchern gilt die Ettelbrücker Foire agricole gemeinhin als die größte Freiluftmesse Luxemburgs. Am Wochenende laden die Veranstalter erneut zum Stallduftschnuppern in die Deichwiesen, aber auch zum Ausflug in den Wald.

Die Foire agricole ruft ihre Kinder

John LAMBERTY Mit jährlich über 35 000 Besuchern gilt die Ettelbrücker Foire agricole gemeinhin als die größte Freiluftmesse Luxemburgs. Am Wochenende laden die Veranstalter erneut zum Stallduftschnuppern in die Deichwiesen, aber auch zum Ausflug in den Wald.

Die Foire agricole in Ettelbrück (FAE) ist wohl traditionell als Schaufenster der Luxemburger Landwirtschaft bekannt, seit Jahren zeigt aber auch der „grüne Sektor“ regelmäßig sein Gesicht auf dem Messegelände im Deich. Zur diesjährigen Auflage am kommenden Wochenende rücken die nationale Forstwirtschaft und die Holzverarbeitung nun gar in den Mittelpunkt der Ausstellung, um den Wald in seinen verschiedensten Funktionen als natürliches Energiebündel zu präsentieren.

Energiebündel Wald



Ob als Baustofflieferant, Energieträger, CO2-Binder oder Naherholungsangebot, der Wald ist jedenfalls vielseitig genug, um für ein abwechslungs- und lehrreiches Besucherprogramm zu sorgen – und damit ein idealer Gaststar für die Foire agricole.

Zurück zu den Wurzeln und hinaus auf den Acker führt derweil die Erzeugervereinigung Bio-Lëtzebuerg, die den einzigartigen Rahmen der FAE gemeinsam mit der Bio-Bauere-Genossenschaft (BIOG) und dem Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrikultur (IBLA) dazu nutzt, um 30 Jahre Biolandwirtschaft in Luxemburg zu feiern. Die Verköstigungsstände im Zelt der Vermarktungsintiative „Sou schmaacht Lëtzebuerg“ dürften denn auch wie geschaffen sein, um den Kontakt zum Konsumenten zu finden.

Den verantwortungsvollen Verbraucher im Visier



Den verantwortungsbewussten Verbraucher wird zugleich aber auch die Ekologesch Landwirtschaftsberodung suchen, eine Initiative der Lëtzebuerger Land-jugend a Jongbaueren und des Oekozenter Pafendall, die für ihre Idee einer solidarischen Landwirtschaft wirbt.

Dem Prinzip entsprechend, verpflichted sich der Konsument dabei gegenüber dem Bauern, dessen Produktion für eine Saison abzunehmen und ihn dafür im Voraus zu bezahlen. Ein Akt der Solidarität, der dem Bauern ein sicheres Einkommen garantieren und dessen Produktionsplanung vereinfachen soll, während der Konsument weiß, wo und wie seine Nahrungsmittel entstehen.

Reiche Besucherernte scheint garantiert



Etwas klassischer, dafür aber umso aktivitätsreicher dürften sich indes die Darbietungen und Wettbewerbe der Viehzuchtorganisation Convis, des Ardennerpferdeverbands oder auch der Luxskill-Berufsmeisterschaften zeigen.

Vom Schaf über den Haflinger bis hin zum Kaninchen dürften sich aber gerade auch den jüngsten FAE-Besuchern wieder genügend Gelegenheiten für Streicheleinheiten bieten, während die Landmaschinen wohl eher zum Staunen einladen. Klingt nach der Saat für einen reichen Ertrag ...