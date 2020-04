Die grösste Landwirtschaftsmesse in Luxemburg, die Foire Agricole Ettelbruck (FAE) war für den 3. Juli geplant.

Die Foire Agricole ist abgesagt

Pierre SCHOLTES Die grösste Landwirtschaftsmesse in Luxemburg, die Foire Agricole Ettelbruck (FAE) war für den 3. Juli geplant.

In einer Pressemitteilung teilt die Stadt Ettelbrück mit, dass die Foire Agricole in Ettelbrück dieses Jahr nicht stattfindet. Als Organisator sehe sich die Stadt, in Anbetracht der Entwicklung der Corona-Pandemie, zu diesem Schritt verpflichtet.

Die für den 3. Juli geplante Landwirtschaftsausstellung in den Deich-Wiesen ist die größte ihrer Art in Luxemburg. Allein im letzten Jahr zog sie 39.000 Besucher nach Ettelbrück. Auch wegen dieser hohen Besucherzahlen, könne man eine Austragung in diesem Jahr nicht verantworten, so die Gemeindeverantwortlichen weiter.

Das Schaufenster zur Luxemburger Landwirtschaft Die Luxemburger Landwirtschaft gibt auf der Foire agricole in Ettelbrück an diesem Wochenende wieder so richtig Gas. Eindrücke von Samstag und Sonntag.

Derzeit arbeite man mit Partnern aus dem Sektor an Alternativen für die Veranstaltung. Denkbar sei etwa, die Messe im gleichen Zeitraum (29. Juni bis zum 9. Juli) virtuell stattfinden zu lassen. Auch ein Ausweichtermin im Herbst, dann jedoch mit einem deutlich kleineren Programm, ziehe man in Erwägung, so die Gemeinde weiter.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.