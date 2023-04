In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die Nachteile des Frühlings.

Die fliegenden Plagegeister sind wieder da

Glenn SCHWALLER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die Nachteile des Frühlings.

Sie sind wieder da. Sie fliegen durch die Gegend und bedecken Autos, Häuser und alles andere, was ihnen in die Quere kommt. Auch in den Haaren oder an der Kleidung setzen sie sich gerne fest. Die Rede ist von den Pollen.

Jeder, der allergisch auf die kleinen Plagegeister reagiert, weiß, wie nervig sie sind und jeder, der nicht allergisch reagiert, soll froh darüber sein, dass er nicht weiß, wie anstrengend sie sind.

Bei mir sind es die Birkenpollen, die meine Nase laufen, meine Augen brennen und meine Lunge pfeifen lassen. Der April ist daher nicht unbedingt mein Lieblingsmonat und wird es wahrscheinlich auch nie werden – die Belastung mit Birkenpollen ist dann nämlich stets am höchsten.

Wenn die Temperaturen steigen und der Frühling anbricht, herrscht bei vielen eine wahrliche Aufbruchstimmung. Bei mir schwingt jedoch immer ein mulmiges Gefühl mit, weiß ich doch, was mich in den anstehenden Wochen erwartet.

Taschentücher, Nasenspray und Medikamente sind zu meinen täglichen Begleitern geworden

Und genau an diesem Punkt sind wir nun wieder angekommen. Niesattacken und verstopfte Nase gehören zum Dauerzustand. Taschentücher, Nasenspray und Medikamente sind zu meinen täglichen Begleitern geworden. Es gibt sicherlich deutlich schlimmere Erkrankungen als eine Pollenallergie, aber ich sage es einfach so, wie es ist: Es nervt höllisch.

Doch es gibt Hoffnung, denn der Birkenpollenflug dauert schließlich nicht ewig. In einigen Wochen schon ist das Schlimmste überstanden und dann werde auch ich endlich wieder unbeschwert an die frische Luft gehen können, ohne allergische Reaktionen befürchten zu müssen. Und ich kann Ihnen eins sagen, liebe Leserinnen und Leser: Ich freue mich jetzt schon darauf.

