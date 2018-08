Der Etat civil, also das Einwohner-Register, ist eine riesige Quelle an Informationen. Seine Digitalisierung ermöglicht es nun, dass jeder sich von zu Hause aus online auf Ahnenforschung begeben kann.

Die etwas andere Suchmaschine

Mélissa SCHMIT

„Der Etat civil hält die Identität jedes Einzelnen, der hier in Luxemburg geboren, gestorben oder verheiratet ist fest“, so erklärt es, ganz einfach formuliert, die Direktorin des Nationalarchivs, Josée Kirps. Das Nationalarchiv hat den Etat civil von 1795 bis 1912 der Gemeinden des Bezirksgerichts Luxemburg nun online gestellt, die des Bezirksgerichts Diekirch folgen Ende 2018. Dabei handelt es sich demnach um den historischen Etat civil und nicht um den aktuellen. Betroffen sind also hauptsächlich die Daten von Vorfahren, auf deren Spuren sich nun jeder Interessierte online begeben kann. Denn der Etat civil wurde nun digitalisiert.

Insgesamt 1 283 336 digitalisierten Seiten decken nun Geburts- und Heiratsurkunden sowie Totenscheine aus den Jahren 1795 bis 1912 ab. Es sind imposante Datenmengen – wenn man alle 2 736 Register nebeneinanderlegen würde, kommt man auf eine Länge von 170 Metern. Die Daten wurden alphabetisch in den sogenannten Tables décennales, immer zehn Jahre pro Gemeinde, eingeordnet.

In erster Linie ist der Etat civil wichtig für die Genealogen, die eine Familiengeschichte nachverfolgen wollen und so einen Stammbaum aufstellen können. Jedoch können auch Bürger ihren Nutzen aus dieser interessanten Informationsquelle ziehen, um auch vor Augen zu haben, wie das ganze Land zusammengesetzt ist

Alles begann mit den Mormonen



Die systematische Aufarbeitung des Etat civil hängt mit den Mormonen der Société généalogique d'Utah, mit Sitz im US-amerikanischen Salt Lake City, zusammen. Mormonen sind durch ihre Religion sehr an Ahnenforschung interessiert, weil sie der Überzeugung sind, dass jeder identifizierte Ahne eine gerettete Seele widerspiegelt. Ende der 1930er-Jahre hat diese Gesellschaft nach und nach angefangen, den Etat civil der Vereinigten Staaten zu profilieren. Danach war dann Europa dran, weil viele Amerikaner aus Europa ausgewandert waren - auch aus Luxemburg.

In den 1970er-Jahren traten die Mormonen dann an die Luxemburger Behörden heran. Damals hatte das Nationalarchiv in Luxemburg noch nicht die Mittel, um, alles in Mikrofilm umzuwandeln. „Das ist ein Grund, weswegen mein Vorgänger Paul Spang auf den Vorschlag der Mormonen eingegangen ist“, erklärt Josée Kirps, die Direktorin des Nationalarchivs. Dieses Angebot bestand darin, dass die Mormonen Zugang zu den Dokumenten erhalten und diese dann in Mikrofilme übertragen dürfen. Das Nationalarchiv erhält Kopien dieser Aufnahmen, die Mormonen hingegen dürfen die originalen Mikrofilmaufnahmen behalten.

Lücken nach und nach füllen



„Wir arbeiten seit 2012 intensiv an der Digitalisierung, jedoch gab es genügend Hindernisse, die diesen Vorgang leider verlangsamt haben“, bedauert Josée Kirps. Das Team verfügte lange Zeit nicht über einen Informatiker, erst als dieser hinzugestoßen war, konnten die Arbeiten intensiv fortgeführt werden. Das Hauptproblem war und besteht immer noch darin, dass einige Register fehlen oder nicht vollständig digitalisiert wurden und dadurch Lücken vorhanden sind. Dies hängt damit zusammen, dass die Mormonen an verschiedenen Orten digitalisiert haben und somit die Daten verstreut waren.

Josée Kirps lacht: „ Es handelt sich um eine ganze archivistische Archäologie um herauszufinden, woher diese Lücken stammen.“ Man muss anmerken, dass auch jetzt verschiedene Register noch nicht online verfügbar sind, diese aber nach und nach hochgeladen werden. „Wenn wir jetzt warten würden, bis alle Lücken gefüllt sind, dann würde wieder alles verschoben werden. Wir wollten das Onlineprojekt endlich starten“, erklärt Josée Kirps.



Josée Kirps, Direktorin des Nationalarchivs: „Wir imitieren niemanden. Tatsache ist, wenn wir etwas online setzen, dann wird dies unseren archivistischen Kriterien entsprechend ausgeführt.“ Foto: Steve Eastwood

Ein wesentlicher Unterschied



Dieses ganze Verfahren ist vor allem auch eine Erleichterung für die Genealogen, da diese zuvor im Nationalarchiv immer mit Mikrofilmen arbeiten mussten, was laut Josée Kirps eine relativ mühsame Arbeit ist, da man bei Mikrofilmen unter anderem nicht viel ranzoomen kann. Das ändert sich bei den digitalisierten Formen im Internet.



Auf die Frage hin, ob eine solche Online-Ahnenforschung nicht bereits durch die Arbeit ehrenamtlicher Genealogen möglich sei, erklärt Kirps: „Die Arbeit der Genealogen ist anders ausgerichtet als die des Nationalarchivs. Das liegt daran, dass sie mit einer anderen Perspektive an die Sache rangehen. Wir imitieren niemanden. Tatsache ist, wenn wir etwas online setzen, dann wird dies unseren archivistischen Kriterien entsprechend ausgeführt.“

„Wir geben Zusatzinformationen preis, die bei den Mormonen nicht zu finden sind.“ So legt das Nationalarchiv im Gegensatz zu den Mormonen viel Wert darauf, alles zu strukturieren, samt Geschichte des Bestandes.

„Die Genealogen liefern zweifellos eine erstklassige Arbeit. Jedoch muss betont werden, dass sie nicht die nötigen Mittel haben, die Nachforschungen zuveranlassen, die wir durchführen. Aber das ist ja auch unsere Aufgabe als Nationalarchiv.“

Bei der Recherche müssen historische Veränderungen bei Namen berücksichtigt werden Den digitalisierten Etat civil einzusehen, ist simpel: Man kann sich bequem von zu Hause aus durch die einzelnen Register des Etat civil „durchklicken“. Man braucht sich also für eine Recherche nicht mehr selbst zum Nationalarchiv zu begeben. Zuerst muss die Gemeinde der gesuchten Person aufgesucht werden. Josée Kirps, die Direktorin des Nationalarchivs, weist in diesem Kontext darauf hin, dass verschiedene Gemeinden vor 100 Jahren unter anderen Namen bekannt waren. Die Gemeinde Colmar-Berg zum Beispiel, die in den 1990er-Jahren noch Berg hieß. „Um den Menschen beim Nachforschen zu helfen, werden zusätzlich noch die relevanten Gemeindegeschichten online hinzugefügt. Das heißt, dass den Leuten sofort eine Erklärung bereitgestellt wird, warum die jeweilige Person vielleicht nicht gefunden wurde und die Suchangabe an den damaligen Gemeindenamen angepasst werden muss“, erläutert Kirps.

Der zweite Schritt ist die Suche des Familiennamens in einer bestimmten chronologischen Periode. Da damals jedoch alles so aufgeschrieben wurde, wie der derzeitige Gemeindebeauftragte es gehört hat, kann es durchaus vorkommen, dass man verschiedene Versionen des Namens ausprobieren muss.

Wichtig ist, nicht sofort beim ersten Versuch aufzugeben und es mehrmals zu probieren. Kirps erklärt: „Bei meinem Familiennamen Kirps war es beispielsweise so, dass dessen Form früher einmal Kirpes war. Also würde ich wahrscheinlich meine Vorfahren auch nicht unter dem Namen Kirps wiederfinden, sondern unter Kirpes.“ Bei den Namen Dupont und Dupong oder Schmit, Schmidt und Schmitt ist es genau das Gleiche. Außerdem gibt es eine Schwierigkeit, was die Suche der Daten betrifft: Viele Einträge sind nach dem republikanischen Kalender der Franzosen eingegliedert. Die Monate sind anders gegliedert, als wir es heute gewohnt sind. Auch in diesem Fall kümmert sich das Nationalarchiv darum, die dazugehörigen Informationen und Tabellen auf ihre Internetseite zu setzen, damit die Leute die jeweiligen Monate wiederfinden.