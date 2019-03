Die Escher Turmgegner

Anrainer wehren sich gegen ein 70 Meter hohes Turmprojekt in Esch/Alzette. „Der Turm passt nicht in dieses Viertel“, sagen sie und haben Unterschriften gesammelt.

Zu hoch, zu nah an den Wohnungen, am Tag Schatten spendend und nachts hell leuchtend. So lauten die Argumente von Anrainern gegen das geplante Turmprojekt am Standort des früheren Autohauses Losch.

Es sei nicht ersichtlich, warum gerade dort, an der Ecke Rue Victor Hugo und des Boulevard Prince Henri, ein 70 Meter hoher Turm notwendig sei, jetzt wo sich die Industriebrachen rund um Esch einer Entwicklung öffnen, argumentiert Nico Helminger ...