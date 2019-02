Ein ganzes Jahr lang sollen kulturelle Events in Esch stattfinden. Es geht dabei nicht um Esch 2022, sondern um die Feiern zum Wiegenfest der Stadtücherei.

Die "Escher Bibliothéik" wird 100 Jahre alt

Luc EWEN Die Escher Stadtbibliothek erfreut sich zunehmender Beliebtheit, wie steigende Nutzerzahlen belegen. Ein Jahr lang soll nun mit kulturellen Events gefeiert werden.





12 Die Stadtbibliothek wird 100 Jahre alt, und viele Escher Kulturinstitutionen wie das Konservatorium, die Kulturfabrik oder das Theater sind in die Feiern mit eingebunden. Foto: Gerry Huberty

Was schenkt man einer 100-Jährigen zum Geburtstag? – Ein Buch? Im Falle der „Escher Bibliothéik“ wäre das wohl so, als ob man Eulen nach Athen tragen würde. Denn die 100-Jährige, die ab dem 1. März während eines ganzen Jahrs gefeiert werden soll, ist niemand anderes als die besagte Stadtbücherei.



Feierstimmung verbindet man gemeinhin nicht unbedingt mit einer Bücherei, in der es eher still zugehen sollte. Und am Mittwoch, nach der Vorstellung des Jubiläumsjahres, waren auch nur vereinzelte Leseratten in dem verwinkelten Gebäude auf 26 in der Rue Emile Mayrisch anzutreffen.



„Das ist aber nicht immer so“, beteuern Jan Guth, Anina Valle und Tamara Sondag von der Bibliothek bei einem Rundgang durch die einzelnen Räume. Besonders an den Wochenenden, wenn viele Schüler anwesend sind, stoße man zuweilen an die Kapazitätsgrenzen.



Von des Landmanns Winterabenden zur Volks- und Stadtbibliothek



Seit ihren Anfangsjahren war die Bibliothek beim jungen Publikum beliebt. Noch heute ist die Nutzergruppe der Elf- bis 20-Jährigen die, die am besten vertreten ist. Ihren Ursprung hatte die Bücherei schon vor der offiziellen Gründung. Dies durch eine Schenkung von 43 Büchern der Sammlung „Des Landmanns Winterabende“ an die damaligen höheren Grundschulen. Das war am 26. März 1892.



1919 wurde die zwischenzeitlich gewachsene Sammlung, die bis dahin als Volksbibliothek firmierte, in die neue Stadtbibliothek integriert. Auch heute noch verfügt diese über Themenräume für Kinder, samt spezieller Leseecke. Arbeitsecken gibt es aber auch für Studenten und andere Zielgruppen. Bekannt ist das Haus aber auch für seine Sachbücher- und für die Comicsammlung.



60 000 Medien gibt es: Vor allem Bücher, aber auch Zeitschriften, Zeitungen, CDs und DVDs. 2018 haben, laut Bürgermeister Georges Mischo, 3 580 Mitglieder das kostenlose Angebot genutzt. Das entspricht einem Zuwachs von 509 Neueinträgen im Vergleich zum Vorjahr.