Am Samstag versammelten sich mehrere Bürger, um still gegen die Baumfällarbeiten zu protestieren. Am Ende blieb ihre Aktion aber erfolglos.

Abholzungsarbeiten

Die ersten Bäume im Bobësch sind gefallen

Nadine SCHARTZ Am Samstag versammelten sich mehrere Bürger, um still gegen die Baumfällarbeiten zu protestieren. Am Ende blieb ihre Aktion aber erfolglos.

Trotz langer Proteste haben die Abholzungen im Bobësch am Donnerstag begonnen. Am Wochenende hatten die Arbeiten denn auch erstmals Auswirkungen auf den Verkehr. So ist der CR110 zwischen Sassenheim und Käerjeng bis Sonntagabend für den Individualverkehr gesperrt. Doch auch am Samstag zog es erneut Umweltschützer vor Ort, die sich weiter für den Erhalt der 100 Jahre alten Bäume einsetzen.

Etwas mehr als 20 Personen trafen sich am Samstag, um weiter für den Erhalt des Bobësch zu kämpfen. Der Erhalt der Natura 2000-Zone liegt den Umweltschützern besonders am Herzen.

Nachdem seit Donnerstag bereits einige Bäume, Hecken und Sträucher entfernt wurden, standen am Samstag weitere Fällarbeiten auf dem Programm. Zu diesem Zwecke hatten die Biergerinitiativ Gemeng Suessem, der Regionalvorstand des Mouvement écologique und die natur - an ëmwelt-Sektion Sanem zu einer Solidaritätsaktion aufgerufen.

Bis Sonntagabend ist der Verkehr auf dem CR110 wegen der Arbeiten komplett gesperrt. Foto: Claude Piscitelli

„Uns wurde versprochen, minimal abzuholzen: 45 mal 10 Meter im Bobësch – dies ist aber leider nicht geschehen – wir wurden vertröstet und nun soll die doppelte Fläche abgeholzt werden. Der Bobësch hat eine Wunde, die weiter verteidigt werden muss“, heißt es in der Mitteilung. Und: „Wir sind traurig, aber mehr denn je bestimmt, uns für den Bobësch und die Natura 2000-Zone einzusetzen!“ In diesem Sinne versammelten sich gegen neun Uhr auch über 20 Personen, um sich für ihr Anliegen einzusetzen.

Mehrere Arbeiter waren an der Aktion beteiligt. Nach und nach mussten die Bäume weichen. Einigen Bäumen ist deutlich anzusehen, dass sie nicht mehr gesund waren. Wie geplant, wurden die Baumfällarbeiten am Samstag fortgesetzt.

Am Ende war jedoch auch diese Aktion nicht von Erfolg gekrönt. Wie geplant, wurden die Baumfällarbeiten fortgesetzt.

Bobësch darf abgeholzt werden Der BIGS-Antrag wurde abgelehnt. Mit den bereits zweimal verschobenen Arbeiten darf begonnen werden.

Grund für die Arbeiten ist die Verlegung von Gasleitungen als Vorbereitung auf die Neugestaltung des CR110. Den Arbeiten, die insgesamt bis März 2023 dauern sollen, waren lange Proteste vorausgegangen.

