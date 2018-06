Die Entlastung naht

Für die verkehrsgeplagte Innenstadt von Echternach ist eine Besserung in Sicht. Anwohner und Politiker setzen große Hoffnungen in die „kleine Umgehung“.

Was der Begriff Verkehrsinfarkt bedeutet, lässt sich allmorgendlich in Echternach beobachten. In den historisch gewachsenen Straßen, die sich noch am mittelalterlichen Stadtplan orientieren, kommt es im Berufsverkehr zu langen Staus.

Dass der Verkehr in den Spitzenzeiten mehr stockt als fließt, liegt nur zum Teil am erhöhten Verkehrsaufkommen und den immer zahlreicheren Grenzgängern aus Deutschland ...