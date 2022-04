Wenn Tausende von Quietscheenten mitten in der Hauptstadt ihr jährliches Rennen veranstalten, findet wieder die traditionelle Veranstaltung der „Table Ronde Luxembourgeoise“ statt: Das „Duck Race“.

Wettschwimmen in der Hauptstadt

Die Enten sind wieder los!

Elena ARENS Wenn Tausende von Quietscheenten mitten in der Hauptstadt ihr jährliches Rennen veranstalten, findet wieder die traditionelle Veranstaltung der „Table Ronde Luxembourgeoise“ statt: Das „Duck Race“.

Bereits zum 21. Mal stand der Grund am Samstag ganz im Zeichen der Ente. Etwa 16.000 Gummienten waren am Start und erkämpften sich auf der Alzette ihren Weg zum Ziel. Viele Zuschauer wollten sich dieses spannende Rennen auch in diesem Jahr nicht entgehen lassen und fieberten gespannt mit.



Event mit Kultstatus

Schon zur Mittagsstunde konnten die Besucher eintrudeln, bevor um 15 Uhr der langersehnte Startschuss fiel. Alle Enten waren mit einer Losnummer gekennzeichnet. Den Enten-Paten, deren Plastikenten als erste die Ziellinie überquerten, winkten viele Preise, so wie Gutscheine, Weinverkostungen und vieles mehr. Der diesjährige Hauptgewinn war ein Volkswagen Taigo.

Tausende Besucher ließen sich das Entenrennen auch in diesem Jahr nicht entgehen. Foto: Elena ARENS Die kleinen Besucher hatten die Gelegenheit, ein paar Enten zu fischen und Preise abzustauben. Foto: Elena ARENS 16 000 Plastikenten warten ungeduldig auf den Startschuss. Foto: Elena ARENS Um Punkt 15 Uhr starteten die Enten ihr Rennen. Foto: Elena ARENS Kanufahrer hatten die Enten stets im Blick. Foto: Elena ARENS Die Zuschauer fieberten mit. Foto: Elena ARENS Mögen die schnellsten Enten gewinnen. Foto: Elena ARENS Hing ein Haufen Enten fest, eilten die Kanufahrer zur Hilfe. Foto: Elena ARENS Diese Ente nahm nicht am Rennen teil, sondern sorgte für fröhliche Besucher. Foto: Elena ARENS

Die Veranstaltung, organisiert von der Table Ronde Luxembourgeoise unter der Schirmherrschaft der Stadt Luxemburg, ist hierzulande nicht nur wegen des Entenrennens beliebt, sondern auch wegen des solidarischen Aspekts.

Alle Einnahmen aus den von den Paten gekauften Enten werden vollständig an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet. Die gespendeten Beträge sind meist beträchtlich und belaufen sich auch in diesem Jahr auf mehrere zehntausend Euro pro Organisation.

Folgende Vereine werden geehrt: die Fondation Autisme Luxembourg, SOS Kannerduerf und Indiana Jos Tous.

Neben dem Entenrennen war es großen und kleinen Besuchern möglich, an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen sowie sich die Arbeit der gemeinnützigen Organisationen näherbringen zu lassen.



