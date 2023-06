Bürgermeisterin Lydie Polfer erhält die meisten Stimmen. Eine Koalition mit der CSV ist mehr als wahrscheinlich.

CSV verliert

Die DP stärkt ihre Position in der Hauptstadt

David THINNES

Lydie Polfer und Serge Wilmes haben in der Vergangenheit immer wieder die gute Zusammenarbeit der Koalition in der Hauptstadt unterstrichen. Dass die DP und die CSV auch in den kommenden sechs Jahren zusammen regieren, scheint die wahrscheinlichste Option.

Fakt ist, dass die DP ihre Position in der Stadt Luxemburg gestärkt hat. Bei der Partei, die in den vergangenen 54 Jahren den Bürgermeister in der Hauptstadt stellte, wurde im Vorfeld spekuliert, ob die Bürger der Hauptstadt der Bürgermeisterin weiter das Vertrauen aussprechen. Diese Frage kann bei Redaktionsschluss mit Ja beantwortet werden. Polfer kam auf 15.212 Stimmen. Die Wahl für Co-Spitzenkandidat Patrick Goldschmidt war im Endeffekt die richtige, da der Schöffe auf Platz zwei kommt (12.410).

Damit wäre dann auch Frage nach dem internen Duell wohl geklärt. Ministerin Corinne Cahen war mit dem Anspruch auf das Bürgermeisteramt ins Rennen gegangen und kam auf Rang drei, mehr als 1.000 Stimmen hinter Goldschmidt.

Lydie Polfer zeigte sich am späten Abend sehr angetan vom Resultat: „Ich bin sehr zufrieden und dankbar. Wir hatten eine positive Bilanz vorzuweisen und der Wähler hat dies bestätigt.“ Eine Koalitionsaussage wollte sie zu diesem Zeitpunkt nicht machen.

Ein Sitz im Gemeinderat für die Piraten

Für die CSV sind die Wahlen nicht so gelaufen wie erwünscht. Serge Wilmes war angetreten, um Bürgermeister zu werden. Unter dem Strich verlieren die Christ-Sozialen einen Sitz und stehen bei sechs Mitgliedern im Gemeinderat. Mit der DP wäre eine Mehrheit dann noch immer möglich.

Wie Wilmes war François Benoy mit dem Anspruch auf das höchste Amt gestartet. Déi Gréng liegen wie 2017 bei fünf Sitzen. François Benoy gab sich am späten Abend zufrieden: „Entgegen dem nationalen Trend konnten wir in der Hauptstadt durch eine engagierte Kampagne unser Resultat halten.“

Von den Oppositionsbänken ist es die Nachricht, dass die Piraten erstmals in den Gemeinderat einziehen, dies mit Pascal Clement, dem Vater des Abgeordneten Sven. Die ADR bleibt bei weiterhin bei einem Sitz.



Als einzige Oppositionspartei haben Déi Lénk ihren zweiten Sitz verloren. Die Abgeordnete Nathalie Oberweis liegt auf Platz eins.

