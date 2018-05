Die Saison im Minettpark in Fond-de-Gras ist eröffnet. Bis Ende September zirkulieren die Dampfmaschinen wieder. Neu sind in diesem Jahr geführte Touren.

Die Dampfzüge fahren wieder

Die Saison im Minettpark in Fond-de-Gras ist eröffnet. Bis Ende September zirkulieren die Dampfzüge wieder. Neu sind in diesem Jahr geführte Touren.

(na) - Sie zischen und dampfen wieder, die Züge im früheren Grubenort. Traditionell beginnt die Saison am 1. Mai. Noch bis Ende September fahren die Dampfzüge nachmittags an Sonn- und Feiertagen (mit Ausnahme vom 23. Juni).

In das bereits gut gefüllte Programmheft hat es dieses Jahr ein neues Event geschafft: der „John Cockerill's Day“. Am 20. Mai zischen die Züge auf Englisch, verspricht die gemeinnützige Vereinigung Minettpark. So werden an dem Tag Kleider, Zigarren, Whiskey und andere Produkte von der Insel im Fond-de-Gras angeboten, während eine irische Musikgruppe für Stimmung sorgt.



Ebenfalls neu sind dieses Jahr geführte Touren. Die erste hat gleich am 1. Mai stattgefunden. Der „grénge Mann“ hat dabei den Besuchern Mysterien, Mythen und Legenden der Natur näher gebracht. Anmeldungen erfolgen im Internet (Kosten: fünf Euro). Rot markieren im Kalender kann man sich bereits den 14. Juli, wenn der Blues Express stattfindet sowie das Wochenende vom 29. und 30. September. Dann ist wieder Steampunk Convention.

