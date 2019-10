Die Superdreckskëscht in Colmar-Berg verarbeitet täglich einen bunten Chemikaliencocktail.

Die Chemie, die keiner will

Die Superdreckskëscht in Colmar-Berg verarbeitet täglich einen bunten Chemikaliencocktail.

Klaus Schu ist kaum zu bremsen, wenn er während der Führung durch die Hallen der Superdreckskëscht in Colmar-Berg führt. Seit 20 Jahren leitet Schu die zentrale Sammelstelle für Problemmaterialien und Chemikalien. “Wir sind mittlerweile führend in Europa, was das Sammeln, Trennen und Weiterverarbeiten dieser Materialien betrifft“, so Schu. „Mitarbeiter von ausländischen Recyclinghöfen kommen zu uns, um sich über bestimmte Recyclingmethoden zu informieren.“



Gerade fährt ein schwerer Laster in die Halle ein. Zig grüne Chemiecontainer mit ihrer zum Teil gefährlichen Fracht werden ausgeladen. Sie stammen aus den verschiedenen Recyclinghöfen in Luxemburg oder aber aus diversen Unternehmen, die ihre Reststoffe gegen Bezahlung abholen lassen. Die Materialien werden noch beim Aufladen gewogen und elektronisch erfasst.



Bescheidener Beginn



Begonnen hatte das ganze eher bescheiden im Jahre 1985: damals wurde ein nationaler Aktionsplan für die getrennte Erfassung von Problemprodukten aus privaten Haushalten erstellt. 1990 standen bereits fünf Sammelstellen zur Verfügung, zugleich zog die Zentrale nach Colmar-Berg. 1992 konnte die Umweltverwaltung die Chambre des Métiers als Partner gewinnen. Ziel war die Beratung der Unternehmen zur Vermeidung und umweltgerechten Entsorgung von Problemstoffen.



"Die Palette an Dienstleistungen stiegen von Jahr zu Jahr an. Mit den gelben Sammeleimern recyceln wir Speiseöle und -fette, es folgten Trockenbatterien, Lampen und Feuerzeuge", so Schu. "Im Mittelpunkt steht mittlerweile aber die Kreislaufwirtschaft. Dabei gilt es, ein Maximum an Materialien zurückzugewinnen", erklärt Schu. Der Weg durch die Hallen führt an alten Feuerlöschern, Chemikalienfässern, Plastikfolien und entsorgten Leuchtstoffröhren vorbei. So sauber sortiert und ordentlich verpackt sieht der Abfall gar nicht mehr nach Müll aus, eher nach einem traurigen Spiegelbild einer inzwischen maßlos gewordenen Konsumgesellschaft. In einem Kasten liegen hunderte Schallplatte. „Die werden geschreddert“, sagt Schu.

Lampen, CD's und Sprühdosen



Auch CD's und DVD's werden, nachdem sie von ihrer Kunststoffverpackung getrennt wurden, geschreddert. "Man muss aufpassen, es gibt da Unterschiede in der Beschichtung und der Materialbeschaffenheit." In einer anderen Ecke lagern tausende von Energiesparlampen. Die alten Röhren werden zermahlen und das Glas anschließend wieder genutzt, ebenso die Metallteile.

"Schwieriger wird es bei den LED-Lampen. Die können wir bisher nicht weiterverwenden", so Schu. In der Superdreckskëscht werden viele Anstrengungen unternommen, um nutzbares Material wieder einzusetzen. Das angelieferte Speiseöl wird gereinigt und kann dann in einem Brenner als Heizöl genutzt werden. Als Biodiesel verarbeitet wird es in den betriebseigenen Fahrzeugen verwendet.



"Wir versuchen, so viel wie möglich zu nutzen. Allerdings geht der größte Anteil ins Ausland, zu spezialisierten Recyclingbetrieben. Dort wird das Material weiter getrennt, geschreddert oder eingeschmolzen. Manchmal entstehen aber auch interessante Kooperationen. Ein luxemburgisches Unternehmen, das Lacke herstellt, macht Versuche mit recycelten Produkten. Wir stellen das Material zur Verfügung und verfolgen das Experiment", so Schu.



Andere Abfälle, zum Beispiel Wachs, wird an die Kerzenfabrik zur Weiterverarbeitung geliefert. Insgesamt wurden in Colmar-Berg im Jahre 2018 mehr als 3 000 Tonnen Abfall von Bürgern angeliefert, zusätzlich wurden 5 100 Tonnen bei Unternehmen abgeholt. Wer so viele Gefahrstoffe sammelt, kommt nicht an Überraschungen vorbei. "Es kommt vor, dass chemische Substanzen angeliefert werden, von denen niemand mehr weiß, woher sie stammen. Oder aber alte Munition und Granaten."

Schutz vor Überraschungen

In solchen Fällen kommt Paul Geidt zum Einsatz. Schutzanzug, säureresistente Handschuhe und Schutzbrille gehören zu seiner Standardausrüstung. Jede unbekannte Chemikalie, die angeliefert wird, landet in seinem speziell vorbereiteten Labor. "Ich habe da ein festes Schema. Zuerst wird eine Grobanalyse der chemischen und physikalischen Eigenschaft durchgeführt. So können verfärbte Stoffe zum Beispiel auf Schwermetallsalze hindeuten. Schritt für Schritt schließe ich dann gewisse gefährliche Substanzen aus. Ist eine weitere Analyse nicht möglich, wird die Probe an unser zweites Labor weitergereicht, wo ein Spektrometer eingesetzt wird".

Geidt wurde auch vom Service de déminage der Armee ausgebildet. Es geht dabei aber nur um das Erkennen von Explosivstoffen. Manche Munition sieht auf den ersten Blick gar nicht danach aus. Entschärfen kann in dem Fall nur ein Spezialist. „Unsere Sicherheitsauflagen sind exemplarisch, erklärt Schu. Unter den Fässern mit Chemikalien befindet sich ein Auffangbecken mit Sensoren. "Wenn da was reintropft, hab ich sofort einen Alarm auf dem Handy", so Schu der ebenfalls auf die Sprinkleranlage hindeutet. "Lithium-Batterien und Akkus beherbergen immer ein gewisses Brandrisiko."