Ausbau der Militärkaserne

Wie die Caserne Grand-Duc Jean zum modernen Militärzentrum werden soll

Nadine SCHARTZ Bis 2029 wird die Kaserne auf dem Herrenberg deutlich vergrößert. Die bestehenden Gebäude werden saniert und energieeffizienter gestaltet.

In den kommenden Jahren wird die Caserne Grand-Duc Jean auf dem Herrenberg vergrößert und modernisiert. Die erste Etappe dieses Projekts wurde bereits 2021 mit den Vorarbeiten auf dem 21 Hektar großen Grundstück in Angriff genommen. Am Donnerstagvormittag wurde nun der Grundstein für das Vorhaben gelegt – vorgesehen sind ein neuer Eingangsbereich, eine Sporthalle, ein Gebäude für den Restaurationsbetrieb und Freizeitaktivitäten sowie eine Holzhackschnitzelanlage. Gleichzeitig sollen 27 bestehende Gebäude umgestaltet und saniert werden.

Wie Truppenchef Colonel Alain Schoeben in seiner Ansprache unterstrich, seien die in den 1950er-Jahren errichteten Gebäude teilweise stark veraltet und entsprächen nicht mehr den aktuellen Normen. Dabei verwies er gleichzeitig auf die veränderte Struktur der Armee und deren Bedürfnissen in puncto Arbeitsräume und Logistik. Kurz: Zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt die Armee eine angemessene Infrastruktur für das Fuhrwerk, die körperliche Vorbereitung der Soldaten, deren Unterbringung und die Verpflegung des Personals.

Die Attraktivität der Armee steigern

Für Armeechef, General Steve Thull, sind die Modernisierung und der Ausbau ein wichtiger Schritt hin zu einer „modernen Kaserne für eine moderne Armee“. Allein durch die Renovierung der 27 Gebäude, der Schaffung eines Simulations- und Ausbildungspavillons sowie der Schaffung von funktionellen Gebäuden könne die Vorbereitung der Soldaten verbessert werden. Doch nicht nur: „Ziel ist es auch, die Attraktivität der Armee zu steigern“, so der General.

Mit dem Einbetonieren einer Zeitkapsel wurde am Donnerstag der erste Grundstein für die geplanten Gebäude gelegt. Foto: Marc Wilwert

Die Modernisierung des Areals wurde bereits 2009 in Angriff genommen, wobei unter anderem eine Logistikhalle entstanden ist und sieben Wohnpavillons saniert wurden. Die Vorbereitungsarbeiten für das aktuelle Projekt, das nach den Plänen der Architektenbüros Holweck Bingen, Planet+, SteinmetzDeMeyer und Frei(raum) gestaltet wird, begannen 2021. Das Vorhaben, dessen Gesamtkosten sich auf 183 Millionen Euro belaufen, wird in drei Phasen durchgeführt und soll bis 2029 abgeschlossen sein.

Entlang der Straße entsteht unter anderem die neue Sporthalle (rechts), die auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Grafik: Ministerium für öffentliche Bauten

Danach wird die neue Eingangsstation sich auf der Ebene des bestehenden Parkplatzes befinden. Das derzeitige Wachhaus wird saniert. Die Sporthalle, die sich außerhalb des gesicherten Kasernengeländes befinden wird, soll auch für externe Nutzer zugänglich sein. Neben einer Multisporthalle mit Kletterwand im Erdgeschoss sind dort unter anderem ein Dojo und ein Kraftraum geplant. Gleich daneben entsteht ein Sportplatz im Freien, der nur für Soldaten zugänglich sein wird. Unmittelbar an die Sporthalle angrenzen wird ein Gebäude mit einer Küche für eine tägliche Kapazität von 1.200 Mahlzeiten, Speisesälen und einem Lager für die Lebensmittelversorgung. Darin werden sich auch Freizeit- und Geselligkeitsbereiche, eine Bibliothek, ein Friseursalon sowie ein Aufenthalts- und Fernsehraum befinden.

Neuer Parkraum für militärische Fahrzeuge und Soldaten

Darüber hinaus sind eine neue überdachte Halle für etwa 30 Langfahrzeuge, eine überdachte Parkhalle, ein Lagerraum sowie ein Außenparkbereich mit 50 Stellplätzen für militärische Dienstfahrzeuge vorgesehen. Außerhalb der Kaserne wird der Parkplatz für die freiwilligen Soldaten um 70 Stellplätze erweitert.

Auf einem 21 Hektar großen Areal werden die verschiedenen neuen Gebäude realisiert. Foto: Marc Wilwert

Zudem werden weitere Wohnpavillons sowie der Pavillon in der Mitte der Kaserne, in dem sich der Festsaal mit fast 600 Sitzplätzen befindet, komplett renoviert. Durch den Bau der Logistikhalle wird ein Gebäude frei, das künftig für die Ausbildung und die Simulation genutzt wird. Gleichzeitig wird auch das Gebäude des medizinischen Dienstes auf den neuesten Stand gebracht und erweitert.

Wir wollen den Carbon-Fußabdruck der Armee reduzieren. Minister François Bausch (Déi Gréng)

Für Minister François Bausch (Déi Gréng) spielt bei der Umsetzung dieses Projektes die Energieeffizienz eine wichtige Rolle. Allein durch die Sanierung der bestehenden Gebäude werden 50 Prozent weniger Energie verbraucht als dies aktuell der Fall ist. Darüber hinaus soll die thermische Hitze zu 70 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Doch damit nicht genug: „Wir wollen den Carbon-Fußabdruck der Armee reduzieren“, so Bausch. Gelingen soll das mit der Installation von Solarpaneelen auf den Dächern des Zentrums. Allein dadurch könnten 66 Prozent des benötigten Stroms vor Ort produziert werden.

