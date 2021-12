Am Mittwochabend wurde die angespannte Stimmung bei einer Versammlung in der Rue de Strasbourg ersichtlich.

Im hauptstädtischen Bahnhofsviertel

Die Bürger machen ihrem Ärger und ihren Sorgen Luft

Am Mittwochabend wurde die angespannte Stimmung bei einer Versammlung in der Rue de Strasbourg ersichtlich.

Am Mittwochabend wurde ein neues Kapitel in der Diskussion um die Sicherheit und die Drogenkriminalität im hauptstädtischen Bahnhofsviertel geschrieben: In der Sporthalle in der Rue de Strasbourg fand ein Austausch zwischen den Bürgern des Viertels und Politikern statt.

Diese Versammlung wurde einberufen, nachdem der Schöffenrat der Stadt Luxemburg Anfang November dieses Jahres entschieden hatte, die Kontrakte mit den privaten Sicherheitsdiensten bis auf Weiteres nicht neu auszuschreiben. Und das Interesse in der Bevölkerung war groß.

Zahlreiche Bürger hatten sich in der Halle eingefunden, um ihre Fragen zu stellen. So auch Karsten, ein Anrainer aus einer Nebenstraße. „Ich wohne seit 2016 im Viertel. 2019 war ich bereits bei der Versammlung. Jetzt will ich sehen, was umgesetzt wurde und auch noch wird. Ich möchte, dass vor allem an der Prävention gearbeitet wird. Wir sind enttäuscht, dass nichts für die Einwohner gemacht wird. Das Viertel könnte ein Vorbild für ein Multi-Kulti-Viertel sein, was aber nicht der Fall ist“, bemängelt er.

Ich möchte, dass vor allem an der Prävention gearbeitet wird. Karsten, Einwohner Bahnhofsviertel

Seiner Ansicht nach habe der Einsatz einer Sicherheitsfirma kaum etwas gebracht: „Wir hatten nicht das Gefühl, dass die privaten Sicherheitsdienste für mehr Sicherheit gesorgt haben. Im Gegensatz zu dem Dienst „A vos côtés“, der sehr nahe bei den Menschen ist. Ich denke, dies hat mehr geholfen als die privaten Sicherheitsleute“, so seine Einschätzung.

Platzverweis kommt

Besagte privaten Sicherheitsdienste waren seit dem 1. Dezember 2020 in der Oberstadt, im Bahnhofsviertel und in Bonneweg patrouilliert. Am 4. September dieses Jahres war es dann zu einem umstrittenen Zwischenfall in der Avenue de la Gare gekommen: Ein Mann war von einem Hund der privaten Sicherheitsdienste gebissen worden.

Eine sachliche Debatte ist kaum mehr möglich Im Gemeinderat der Hauptstadt stand das Thema wieder auf der Tagesordnung – es folgte eine wenig lösungsorientierte Diskussion.

Das Thema sorgte in den Sitzungen des Gemeinderates immer wieder für hitzige Diskussionen. Auch eine Parlamentsdiskussion beschäftigte sich mit dem Thema. Polizeiminister Henri Kox hatte diesbezüglich Ende September verkündet, dass die Polizeipräsenz an Brennpunkten – wie dem Bahnhofsviertel – verstärkt wird. Dies ist eine der Maßnahmen eines Sicherheitspaketes, das Minister Kox Ende Oktober vorgestellt hatte.

Es ist unsere verdammte Pflicht zu handeln. Polizeiminister Henri Kox

Es gibt nun die Möglichkeit eines Platzverweises gegen Personen, die den Eingang zu Wohngebäuden blockieren. Kox spricht in diesem Zusammenhang von einer „Garantie d'accès“, der sichergestellt werden müsse. Der Gesetzesvorschlag wurde am 8. November eingereicht und soll zeitnah durch das Parlament angenommen werden.

Polizeiminister Henri Kox wurde deutlich: "Es ist unsere verdammte Pflicht zu handeln." Foto: Guy Jallay

Am Mittwochabend fand Kox deutliche Worte: „Es ist unsere verdammte Pflicht zu handeln“, bekräftigte er.

Doch auch die Bürger wurden deutlich: „Vous nous avez laissé tomber“, rief ein Anwohner den Politikern zu, ein Ausruf, dem der Saal mit tosendem Applaus zustimmte.

Mit Marc Schwamberger ergriff auch ein Geschäftsmann aus dem Viertel das Wort. Der General Manager eines Hotels in der Avenue de la Gare bemerkte: „Es ist nicht so, dass es solche Situationen in anderen Grossstädten auch gibt. In der Hauptstadt ist es extrem schlimm geworden.“ Er erwähnte auch, dass einige seiner Angestellten gekündigt haben und nun in Cloche d'Or oder Kirchberg arbeiten: „Weil sie dort gemütlich mit dem öffentlichen Transport nach Hause fahren können. Und auf dem Bahnhof sind sie 200 Meter von diesen Infrastrukturen entfernt sind, aber sie trauen sich nicht dahin zu gehen.“

Als sich einer der Bürger an den Saal wandte und fragte, ob es wieder Patrouillen privater Sicherheitsfirmen geben soll, gingen viele Hände in die Höhe - wenn auch nicht des gesamten Saals

Bereits vor zwei Jahren hatte es eine ähnliche Versammlung an gleicher Stelle – der Sporthalle in der Rue de Strasbourg – gegeben. François Bausch war damals Polizeiminister und hatte mehr Beamte, mehr Präsenz, mehr Mittel, mehr Kooperation und gezielte Schläge gegen Banden im Bahnhofsviertel versprochen.

