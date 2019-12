Das neue Jahr steht vor der Tür und wer bereits jetzt geschickt plant, kann sich das ganz Jahr über immer wieder über längere Auszeiten freuen.

Lokales 4 Min.

Die Brückentage im Blick: Urlaubsplanung mit Köpfchen

Sandra SCHMIT Das neue Jahr steht vor der Tür und wer bereits jetzt geschickt plant, kann sich das ganz Jahr über immer wieder über längere Auszeiten freuen.

Morgen Abend feiern weltweit Menschen Silvester. Wer sich dabei auf ein entspanntes Jahr freuen und 2020 ein Maximum an freier Zeit genießen will, sollte seine Urlaubstage geschickt einsetzen und mit dem Planen am besten so schnell wie möglich beginnen.

Denn Brückentage sind im kommenden Jahr rar gesät. Von den insgesamt elf gesetzlichen Feiertagen in Luxemburg bieten nur drei die Gelegenheit zum Brückenbauen: Neujahr, Christi Himmelfahrt und der Nationalfeiertag. Trotzdem müssen Erwerbstätige nicht auf Auszeiten verzichten, denn das neue Jahr hält vier verlängerte Wochenenden bereit.

1. Januar: Neujahr

Wie üblich beginnt das neue Jahr mit einem Feiertag: Am Mittwoch ist Neujahr. Freuen kann sich, wer vorausgedacht hat. Denn wer am Donnerstag und Freitag frei hat, beginnt das Jahr, einschließlich des Feiertages, mit einer fünftägigen Pause. Das nächste verlängerte Wochenende lässt dann mehr als drei Monate auf sich warten.

13. April: Ostermontag

Denn erst zu Ostern gibt es mit dem Ostermontag wieder ein langes Wochenende – ganz ohne, dass Urlaubstage angefragt werden müssen. Dabei handelt es sich um einen gesetzlichen Feiertag. Der Ostersonntag, ebenso wie der Pfingstsonntag, zählt übrigens nicht zu den gesetzlichen Feiertagen, da dieser ohnehin auf den freien Tag am Ende der Woche fällt.

1. Mai: Tag der Arbeit

Nicht einmal drei Wochen später ist die Freude bei Berufstätigen wieder groß, denn: 2020 hält dann das nächste verlängerte Wochenende bereit. Der 1. Mai fällt im nächsten Jahr nämlich auf einen Freitag.

9. Mai: Europatag

Gut, dass die Menschen in Luxemburg sich noch nicht zu sehr an den neuen, freien Tag gewöhnt haben, der in diesem Jahr erstmals gefeiert wurde: der Europatag zur Feier der Schuman-Erklärung, die als Grundstein für die Europäische Union gilt.

Der erste Europa-Feiertag in Luxemburg Freude am neuen Feiertag: Zahlreiche Bürger erschienen am Donnerstag zum großen Europafest auf der Place d'Armes in der Hauptstadt. Der Feiertag im Bilder-Rückblick.

Viele werden 2020 wahrscheinlich noch nicht einmal bemerken, dass am 9. Mai ein Feiertag ist, denn: Dieser Tag fällt auf einen Samstag. Da laut Arbeitsgesetz auch der Samstag als Werktag gilt, muss ein Arbeitgeber seinen Angestellten keine Stunden als Ausgleich für den sozusagen „verlorenen“ Feiertag zurückgeben.

Das ist nur bei Feiertagen der Fall, die auf einen Sonntag fallen.

21. Mai: Christi Himmelfahrt

Leidenschaftliche Brückenbauer freuen sich auf Christi Himmelfahrt, denn dieser Feiertag wird jedes Jahr an einem Donnerstag abgehalten.

Brückentage in 2020: Schonmal vormerken und daran denken, sich am 22. Mai und am 22. Juni freizunehmen. Foto: Guy Wolff

Mit nur einem Urlaubstag können Arbeitnehmer sich also bereits am Mittwoch in ein viertägiges Wochenende verabschieden. Wer das nicht macht, freut sich einfach so über eine kleine Auszeit unter der Woche.

1. Juni: Pfingstmontag

Für Pfingsten steht wieder ein verlängertes Wochenende auf dem Programm, für das es gar keine Urlaubstage braucht. Es sei denn, man will gleich neun Tage am Stück freihaben. Das gelingt mit vier Congé-Tagen nach dem Pfingstmontag.

23. Juni: Nationalfeiertag

Die nächste Brücke kann vor dem Nationalfeiertag gebaut werden. Dieser fällt nämlich auf einen Dienstag.

"Wir hoffen, dass wir bei der Gëlle Fra einen Platz finden" Viele zieht es bereits am Vorabend des 23. Juni in die Hauptstadt – allerdings nicht jeden. Wir haben nachgefragt, wie in Luxemburg gefeiert wird.

Wer sich also den Montag freinimmt, kann während eines viertägigen Wochenendes entspannen. An diesem Tag wird in Luxemburg der Geburtstag des Großherzogs gefeiert – auch wenn dieser bereits am 16. April ein Jahr älter wird.

Wegen des Wetters wird der Ehrentag allerdings erst im Sommer gefeiert.

15. August: Mariä Himmelfahrt

Haben Arbeitnehmer sich in diesem Jahr noch zu Mariä Himmelfahrt noch über einen Brückentag am Donnerstag gefreut, fällt dieser nächstes Jahr auf einen Samstag – also eher suboptimal für alle, die arbeiten.

1. November: Allerheiligen

Nicht verloren sind allerdings die freien Stunden zu Allerheiligen. Der Feiertag fällt 2020 zwar auf einen Sonntag – an dem ein Großteil der Berufstätigen ohnehin frei hat. Erwerbstätige haben in dem Fall aber laut Arbeitsgesetzbuch das Recht auf einen freien Tag als Ausgleich. Dieser muss innerhalb von drei Monaten nach dem Feiertag genommen werden.

25. & 26. Dezember: Weihnachten

Der erste Weihnachtsfeiertag fällt 2020 auf einen Freitag, der zweite folglich auf einen Samstag. Erwerbstätigen steht im letzten Monat des Jahres also ein verlängertes Wochenende bevor. Aus dem mit einigen weiteren Congé-Tagen sogar ein langer Urlaub werden kann.

Für Vorausplaner: Neujahr 2021

Denn wer Fehler vom letzten Jahr vermeiden und bereits für 2021 vorausplanen will, nimmt sich vor Neujahr am Freitag vier Tage frei. In dem Fall kann man sich dann bereits zum Heiligabend für zehn Tage von den Kollegen verabschieden.

Schulferien 2020 In den Luxemburger Grundschulen und Lyzeen gibt es laut Bildungsministerium keine Brückentage. Die Schüler können sich stattdessen auf die Feiertage und auf die Ferien freuen: Auf die Karnevalsferien (vom 15. bis 23. Februar), Osterferien (vom 4. April bis 19. April), Pfingstferien (vom 30. Mai bis 7. Juni), Sommerferien (vom 16. Juli bis 14. September), Allerheiligenferien (vom 31. Oktober bis 8. November) und die Weihnachtsferien (vom 19. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021).

Wer am Ende des Jahres keine Urlaubstage mehr übrig hat, kann sich trotzdem freuen, denn schließlich beginnt 2021 mit einem verlängerten Wochenende.