Lokales 5 Min.

Die Bommeleeër sagen Danke

Steve REMESCH Am Montag vor sechs Jahren begann vor der Kriminalkammer der Prozess gegen zwei mutmaßliche Bommeleeër. Seit fast vier Jahren ist das Verfahren ausgesetzt. Was hinter den Kulissen geschieht, ist Geheimsache. Und doch fehlt es nicht an Erkenntnissen. Eine Analyse.

21 Bombenanschläge in den Jahren 1984, 1985 und 1986 führen nach 21 Jahren zur Festnahme von zwei mutmaßlichen Tatbeteiligten. Der Fall ist in der Luxemburger Geschichte beispiellos. Nicht nur wegen der Strafsache, sondern auch wegen des Umfangs und der Dauer. Im Herbst 2007 ist es eine Sensation: Die Verdächtigen sind verdiente Polizeibeamte ...

