Die Bilder vom Tag zehn nach dem Tornado

Auch wenn die gröbsten Spuren des Wirbelsturms beseitigt sind, bleibt noch viel Arbeit. Ein Rundgang mit der Kamera dokumentiert die Instandsetzungsarbeiten.

Wer am Montag, am zehnten Tag nach dem Tornado, in der Schneise des Wirbelsturms unterwegs war, der konnte fast übersehen, was sich hier vorige Woche zugetragen hat.

Auf den ersten Blick scheint alles normal. Die Straßen sind aufgeräumt. Wer genauer hinschaut, sieht aber deutliche Schäden an vielen Hausfassaden. Als ob jemand mit Steinen dagegen geworfen hätte. Viele Gebäude sind mit Planen überdeckt. Von so manchem Dach schallt ein Hämmern.

Von den Hochspannungsmasten winken zwei Arbeiter dem LW-Fotografen entgegen ...