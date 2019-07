Zahlreiche Besucher lassen sich am Wochenende das Hochofenfest in Belval nicht entgehen. Die Mutigsten unter ihnen schwingen sich gar in luftiger Höhe von einem Hochofen zum anderen.

Die besten Bilder von der Fête des Hauts Fourneaux

Nicolas ANEN

Auf die Frage, wie man am schnellsten von A nach B kommt, liefern mittlerweile zahlreiche Navigationsgeräte und Apps eine Antwort. Nicht immer fällt diese gleich aus. Auf die Frage, wie man am schnellsten von B nach A kommt, gibt es allerdings nur eine Antwort: mit der Seilrutsche. Gemeint sind die beiden Hochöfen B und A in Belval ...