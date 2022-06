Am Samstag lockte das Familienfest rund um das Thema Nachhaltigkeit zahlreiche Besucher nach Kockelscheuer.

Lokales 22

In Kockelscheuer

Die besten Bilder vom "Fest vun der Natur"

Glenn SCHWALLER Am Samstag lockte das Familienfest rund um das Thema Nachhaltigkeit zahlreiche Besucher nach Kockelscheuer.

Alles rund um das Thema Nachhaltigkeit: Das „Fest vun der Natur“ lockte am Samstag zahlreiche Besucher nach Kockelscheuer. Diese konnten an Vorführungen zur Imkerei, Schmiedearbeit oder Schafschur teilnehmen oder die Tiere des Bauernhofes besuchen und füttern.

22 Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles Beim "Fest vun der Natur" dreht sich alles rund um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: Carlo Nilles

An über 50 Verkaufs- und Informationsständen erwartete die Besucher zudem ein großes Angebot an Naturprodukten sowie an biologischen und lokal hergestellten Lebensmitteln.

Ein Waldlauf für besseren Naturschutz Am Sonntag fand die 18. Ausgabe des „E Laf fir d’Natur" von natur&ëmwelt in Kockelscheuer statt. 344 Teilnehmer zählte der Waldlauf.

Auch am Sonntag kann das Familienfest im Haus der Natur in Kockelscheuer wieder besucht werden, dies von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro. Die Einnahmen fließen in Projekte der Organisation natur&ëmwelt. Somit leistet jeder Besucher seinen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.