(AH) - In jedem Kurs, in jeder Prüfung, in jedem Fach, egal ob Mathe oder Latein, egal ob mündlich oder schriftlich: Jean-Marc Heinricy (19) aus dem „Athénée de Luxembourg“ und Tim Seuré (20) aus dem „Lycée Technique d'Esch-sur-Alzette“ (LTE) überzeugten bei den Abschlussexamen 2017 auf ganzer Linie: Sie schlossen ihre Examen mit einer Durchschnittsnote von 59 Punkten ab.



Die beiden Abiturbesten – Jean-Marc der beste „1ère“-Schüler und Tim der beste „13e“-Schüler – hatten zwar von vornherein mit einem guten Resultat gerechnet, mit 59 übertrafen die beiden ehrgeizigen Schüler aber ihre eigenen Erwartungen ...