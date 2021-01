Die beliebtesten Geburtsnamen 2020

Wie bereits in den vergangenen Jahren entscheiden sich Eltern im Jahr 2020 eher für schlichte Namen für ihre Kinder

(m.r.) - Emma, Lea, Sophia, Zoe und Mia: Was klingen könnte wie die Namen der Mitglieder einer fiktiven Girl-Band aus den 1990er-Jahren, sind in Wirklichkeit die beliebtesten Vornamen für Mädchen des Jahres 2020 – zumindest, von insgesamt mehr als 5.600 Babys, die während des vergangenen Jahres in der Stadt-Luxemburg angemeldet wurden. Sie erblickten in den beiden größten Geburtskliniken des Landes – der Maternité des CHL und in der Klinik Bohler – das Licht der Welt.

Bei den Jungen fiel die Wahl besonders häufig auf Gabriel, Leo, Louis, Liam und Felix ...