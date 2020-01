Die beliebtesten Babynamen im Jahr 2019

Im Vorjahr kickt Gabriel den Namen Ben vom Thron der beliebtesten Jungennamen. Emma bleibt in Luxemburg weiterhin der beliebteste Vorname für kleine Mädchen.

Er wird meistens von Mama und Papa ausgesucht und prägt die Person dann ein Leben lang – der Vorname. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es sich manche Eltern mit der Auswahl des Babynamens schwer tun. Denn: Ideen gibt es viele. In zahlreichen Internetforen teilen Nutzer persönliche Namensvorschläge, aber auch in Romanen, Serien, biblischen Erzählungen oder ganz einfach bei den Verwandten werden werdende Eltern dann doch fündig.

Immer wieder Emma

Im Großherzogtum gibt es seit einigen Jahren einen Vornamen, der besonders beliebt zu sein scheint: der Mädchenname Emma ...