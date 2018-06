Die Landwirtschaft genießt großes Ansehen in der Bevölkerung. 90 Prozent der Bürger haben eine positive Meinung in Bezug auf den Agrarsektor. Dies hat eine Studie von TNS-Ilres im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums ergeben.

Lokales 2 Min.

Die Bauern sind beliebt

Danielle SCHUMACHER Die Landwirtschaft genießt großes Ansehen in der Bevölkerung. 90 Prozent der Bürger haben eine positive Meinung in Bezug auf den Agrarsektor. Dies hat eine Studie von TNS-Ilres im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums ergeben.

90 Prozent der Bürger haben eine positive Meinung über die Luxemburger Landwirtschaft. Dabei spielt weder der Wohnort, noch das Geschlecht, noch die Nationalität eine Rolle. 71 Prozent sind der Meinung, dass der Agrarsektor eine wichtige Branche der einheimischen Wirtschaft ist. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut TNS-Ilres zwischen dem 5. und dem 17. Juni im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums bei 1.013 Einwohnern durchgeführt hat. Landwirtschaftsminister Fernand Etgen (DP) zeigt sich denn auch sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Umfrage.



Landwirtschaftsminister Fernand Etgen (DP) freut sich über die breite Zustimmung der Bevölkerung für die Landwirtschaft und die regionalen Produkte. Foto: Gerry Huberty

Die meisten der Befragten geben an, dass sie gut oder gar sehr gut über den Agrarsektor informiert sind. Wenn trotzdem 38 Prozent der Befragten angeben, dass sie nur über unzureichende Informationen Informationen über die Landwirtschaft verfügen, bedeutet dies auch, dass die Bürger unabhängig vom Wissensstand Vertrauen in die Bauern, Winzer und Gärtner haben. Es fällt allerdings auf, dass die älteren Bürger nach eigenen Angaben besser informiert sind als die jüngere Generation. In dem Kontext fällt auch auf, dass die Luxemburger sich durchwegs für besser informiert halten, als die Nicht-Luxemburger. 72 Prozent der Luxemburger geben an, dass sie über sehr gut, gut oder aber eher gute Kenntnisse hinsichtlich de Agrarsektor verfügen. Bei den portugiesischen Mitbürgern sind es hingegen nur 47 Prozent. Auch im Norden des Landes scheinen die Einwohner über mehr Informationen zu verfügen.



Am liebsten entnehmen die Bürger ihre Informationen zur Landwirtschaft aus den Medien (56 Prozent). Allerdings würden 39 Prozent der Befragten ihre Informationen am liebsten gleich vor Ort beziehen, etwa indem sie Bauernhöfe oder Gärtnereien besuchen.



Das Know-how macht's



Die Bürger sind zudem mehrheitlich der Meinung, dass das Know-how der Bauern, Winter und Gärtner eine wichtige oder gar sehr wichtige Rolle spielt. Die Studie zeigt aber auch, das die meisten Bürger in Bezug auf die Zukunft der Landwirtschaft eher skeptisch sind. Nur rund ein Viertel der Befragten glauben, dass der Agrarsektor für die Jugend attraktiv ist. Gleichwohl sind 37 Prozent der Bürger der Meinung, dass sich Arbeitsbedingungen der Bauern, Winzer und Gärtner in der Vergangenheit verbessert haben. So schätzen denn auch nur 26 Prozent der befragten die Situation in der Landwirtschaft als gut oder sehr gut ein. Auch in Bezug auf das Image der Landwirtschaft sind die Bürger eher skeptisch. Lediglich 28 Prozent der Befragten geben an, dass das Image sich in den letzten Jahren verbessert hat.



Die breite Mehrheit der Befragten glaubt, dass das Know-how der Bauern eine wesentliche Rolle spielt. Foto: Pierre Matgé