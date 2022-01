In Limpertsberg wurde mit den Arbeiten am bidirektionalen Fahrradweg begonnen.

In der Avenue Pasteur

Die Bäume sind weg

David THINNES In Limpertsberg wurde mit den Arbeiten am bidirektionalen Fahrradweg begonnen.

In vier Monaten soll in der Avenue Pasteur - zwischen der Allée Scheffer und der Rue Henri VII - ein bidirektionaler Fahrradweg führen. Die Arbeiten haben am Samstag begonnen: Insgesamt 23 Bäume wurden entfernt.

Nach Abschluss der Arbeiten werden dort elf neue Bäume verpflanzt. Zwölf weitere Bäume kommen als Kompensationsmaßnahme an eine andere Stelle.

