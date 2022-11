Aus einem bidirektionalen wird ein unidirektionaler Radweg. Und der Bürgersteig wird verbreitert. Diese Änderungen stellen nicht jeden zufrieden.

Die Avenue Pasteur verändert sich erneut

Am Montagmorgen sind einige Gemeindearbeiter in der hauptstädtischen Avenue Pasteur mit Pinsel und Farbe beschäftigt. Sie übermalen Pfeile und Fahrräder auf der in jüngster Vergangenheit angelegten Radpiste. Denn hier wird es nach unzähligen Diskussionen und Reklamationen zu Änderungen kommen.

Aus dem bidirektionalen Fahrradweg wird nun ein unidirektionaler Weg. Gleichzeitig wird der Bürgersteig wieder verbreitert - auf über zwei Meter. Von Ende des Jahres an sind die Radfahrer von der Allée Scheffer kommend dann alleine auf dem Radweg unterwegs.

In die andere Richtung geht es mit dem Drahtesel dann auf der Fahrbahn. Diese wird zur Radstraße, demnach genießen Radfahrer gegenüber dem motorisierten Individualverkehr Priorität. Radfahrer dürfen nicht überholt werden und die Maximalgeschwindigkeit beträgt 30 km/h.

Auf dem Bürgersteig war es immer wieder zu gefährlichen Situationen für die Fußgänger gekommen. Auch die Gastronomen aus dem unteren Teil der Avenue Pasteur waren nicht zufrieden, da sie mit ihren Terrassen auf die andere Straßenseite umziehen sollten. Dies haben die Restaurantbesitzer aber abgelehnt.

Arbeiten an zweiter Phase beginnen

Auch mit der Verbreiterung des Bürgersteigs werde sich an diesem Punkt nichts ändern, wie Marianne Donven, Chefin des Restaurant Chiche, dem „Luxemburger Wort“ auf Nachfrager erklärt: „Es wird weiterhin nicht ausreichend Platz für die Terrassen geben. Und nun wird es wieder eine Baustelle vor der Tür geben. Und wir werden wieder einen Umsatzausfall hinnehmen müssen.“

Außerdem wäre noch immer nicht geklärt, wo die Mülltonnen für die Abholung durch die städtischen Dienste hingestellt werden müssen – auf den Bürgersteig oder den Radweg. Auch dies hatte immer wieder für Konfliktsituationen in der Avenue Pasteur gesorgt.

Nach Abschluss der Arbeiten im Bereich zwischen der Allée Scheffer und der Rue Henri VII wurden auch die Änderungen zwischen der Rue Henri VII und der Rue Ermesinde in Angriff genommen.

In Fahrtrichtung Avenue Pasteur hoch verschwindet der Parkstreifen auf der rechten Seite und wird durch eine unidirektionale Batiste ersetzt. Dazu werden zwölf Bäume als Abtrennung zwischen Radweg und Bürgersteig gepflanzt.



Es wird weiterhin nicht ausreichend Platz für die Terrassen geben. Marianne Donven, Restaurant Chiche

In Richtung Glacis entsteht ebenfalls eine Fahrradstraße, wie in der ersten Phase der Avenue Pasteur. Die zweite Phase soll im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein.



Die Avenue Pasteur stand in der Vergangenheit immer wieder im Zentrum von Diskussionen. Déi Gréng hatten zum Beispiel im Oktober 2021 einen Shared Space in der Straße vorgeschlagen.

