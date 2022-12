Bis Ende 2028 soll der Neubau fertig sein. 821 Millionen Euro kostet das Hauptgebäude; die Tram wird vor der Tür halten.

An der Route d'Arlon

Die Arbeiten am neuen CHL-Gebäude haben begonnen

David THINNES Bis Ende 2028 soll der Neubau fertig sein. 821 Millionen Euro kostet das Hauptgebäude; die Tram wird vor der Tür halten.

Entlang der Route d'Arlon befindet sich ein riesiges Loch. Dort, wo die ehemalige Maternité stand, haben die Arbeiten am neuen CHL-Gebäude begonnen. Auf 115 Metern wird sich der Neubau entlang der Straße erstrecken.

Die Erinnerungen an das rote Gebäude sind wohl bei vielen Bürgern noch präsent. An selber Stelle entsteht zwischen dem Val Fleuri und der Rue Federspiel ein Neubau mit zwölf Stockwerken und einer Nutzungsfläche von 54.158 Quadratmetern. Hier werden wohl von Ende 2028 an 474 Betten zur Verfügung stehen, der Großteil davon Einzelzimmer. Außerdem werden 18 Operationsblöcke zur Verfügung stehen, drei davon sollen vom Nationalen Institut für Herzchirurgie und Interventionelle Kardiologie (INCCI) genutzt werden.

4 821 Millionen Euro kostet der Neubau. Grafiken: 4bund Planungsgemeinschaft

821 Millionen Euro kostet der Neubau. Grafiken: 4bund Planungsgemeinschaft Die Tram wird am neuen Hauptgebäude halten. Grafiken: 4bund Planungsgemeinschaft Grafiken: 4bund Planungsgemeinschaft 474 Zimmer wird es im Neubau geben, der Großteil Einzelzimmer. Grafiken: 4bund Planungsgemeinschaft

Die Notaufnahme kann in Zukunft 315 Personen pro Tag aufnehmen. Auf dem Dach des Gebäudes sind zwei Helikopterlandeplätze vorgesehen. Unterirdisch werden auf drei Stockwerken 427 Autos Platz haben.

Mit der Tram ins Krankenhaus

In Zukunft wird das neue Hauptgebäude, geplant von „4bund Planungsgemeinschaft“, auch an die Tramlinie angebunden sein. Diese führt von der Place de l'Etoile entlang der Route d'Arlon, am neuen Viertel „Wunnquartier Stade“ vorbei bis zur Haltestelle CHL.

Die Tram fährt dann weiter durch die Rue Federspiel zur neuen Maternité. Beim Kreisverkehr, der dann zurückgebaut wird, geht es in einer scharfen Kurve in Richtung des Baumarktes, der bis dahin abgerissen wird. Dort entsteht dann ein Pôle d'échange – die vorläufige Endstation der Tramlinie.

Zu Beginn der Planungen sollte das aktuelle CHL-Gebäude renoviert werden, schlussendlich wurde sich aber für den Neubau entschieden. Die Kosten betragen 820,96 Millionen Euro. Das Finanzierungsgesetz wurde Ende April dieses Jahres angenommen.



