Die Angst vor einsamen Weihnachten

Für Menschen, die sich isoliert fühlen, sind die Festtage besonders schwer. Kleine Schritte können dabei helfen, Einsamkeit zu lindern.

Quer durch das Land kommen an Heiligabend und Weihnachten Familien und Freunde an den Festtafeln zusammen. Schon seit Wochen dreht sich alles ums Fest, ob man zum Einkaufen fährt, den Fernseher einschaltet oder durch die Straßen spaziert. Doch derweil die einen den Festtagen mit Vorfreude entgegenblicken, lösen sie bei anderen negative Gefühle aus: Anspannung, Verunsicherung, ja mitunter sogar Angst. Die Angst vor einem Weihnachtsfest in Einsamkeit.

„Einsamkeit ist eigentlich immer ein Thema ...