16.000 Plastikenten gingen am Samstag an den Start und wurden von zahlreichen Zuschauern bejubelt.

22. Ausgabe des Duck Race

Die Alzette in Hand der Enten

Am Samstag schwammen anlässlich der 22. Ausgabe des Duck Race wieder zahlreiche Plastikenten durch die Alzette. Punkt 15 Uhr starteten 16.000 Enten unter den Blicken der schaulustigen Besucher von der Abtei Neumünster. Jede Ente trug eine Losnummer und konnte für fünf Euro erworben werden. Die Enten, die am Ende vorne mit dabei war, brachten zahlreiche Preise mit sich, zu denen unter anderem Reisen, Einkaufsgutscheine und Abendessen gehörten. Die Gewinnerente brachte ihrem Paten gar ein neues Auto ein.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Green Event“ und wurde von der Table Ronde Luxembourgeoise organisiert. Auf mehrere zehntausend Euro dürften sich die Tageseinnahmen belaufen. Diese wurden an drei Organisationen gespendet: Nuevo Destino, eine humanitäre Organisaton, die sich für Familien in Honduras einsetzt, die Stiftung Kinderchirurgie und Association Manampy, ein Verein, der die Ausbildung von Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnissen in Madagaskar unterstützt.

