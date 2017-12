Von Cheryl Cadamuro

Marie-Louise Reis ist verärgert, dabei wollte sie nur etwas Gutes tun und sozial Schwächeren mit der Vermietung ihrer Wohnung durch die „Agence immobilière sociale“ (AIS) helfen. Doch es kommt alles etwas anders. Ein Rückblick: Marie–Louise Reis empfindet die Mietpreise in Luxemburg unangebracht – und so entscheidet sie sich im September 2014 dazu, ihre Wohnung zu Vermietungszwecken an die soziale Immobilienagentur zu übergeben.



Das hat Vorteile für beide Parteien ...