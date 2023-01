Die Police Grand-Ducale bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 77-jährigen Sylvie Berg aus Luxemburg-Stadt.

Vermisstenmeldung

Die 77-jährige Sylvie Berg wird vermisst

Die Police Grand-Ducale bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 77-jährigen Sylvie Berg aus Luxemburg-Stadt.

(dme) - Die Police Grand-Ducale hat am Dienstagabend eine Vermisstenmeldung herausgegeben. Gesucht wird die 77-jährige Sylvie Berg aus Luxemburg-Stadt. Die Frau wurde zuletzt am Dienstag gegen 17.35 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle Lycée des Garçons in Richtung Glacis (Avenue Victor Hugo - Limpertsberg) gesehen.

Die 77-Jährige ist ungefähr 1,70 Meter groß, hat kinnlanges blondes Haar und war mit einer dunkelblauen Jacke, einem weißen Pullover und einem roten Hut bekleidet.

Hinweise zur vermissten Person und ihrem Aufenthaltort können via Telefon (+352 244 21 1000) oder per Mail (police.villehaute@police.etat.lu) an das Kommissariat Ville-Haute übermittelt werden.

