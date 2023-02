Am Sonntag waren die Narren wieder los. Den ganzen Tag gehörten die Straßen den 52 Wagen der Kavalkade. Sehen Sie hier die schönsten Fotos.

Die 55. Kavalkade begeisterte Jung und Alt

Jean-Philippe SCHMIT Am Sonntag waren die Narren wieder los. Den ganzen Tag gehörten die Straßen den 52 Wagen der Kavalkade. Sehen Sie hier die schönsten Fotos.

In Diekirch ist wieder Ruhe eingekehrt. Der Altweiberbal am vergangenen Donnerstag war der Auftakt für die diesjährige Karnevalszeit. Danach wurde vier Tage lang gefeiert. Am Sonntag war mit dem bekannten Umzug der Höhepunkt der diesjährigen Fastnacht erreicht. Mehrere Tausend Fuesbooken ließen sich vom Wetter nicht abhalten und hatten den Weg nach Diekirch gefunden.

um weitere Bilder zu sehen. Ein Narr darf natürlich nicht fehlen Foto: Carlo Nilles Da winkt das Glück Foto: Carlo Nilles Die Sonne kämpft sich durch die Straße Foto: Carlo Nilles Das sieht nach Technik aus Foto: Carlo Nilles Pinke Akrobatik Foto: Carlo Nilles Friseur gesucht! Foto: Carlo Nilles Musik darf natürlich nicht fehlen Foto: Carlo Nilles Frisch geschlüpft und schon unterwegs Foto: Carlo Nilles Waschmaschinen im Feierprogramm Foto: Carlo Nilles Ganz schön bunt unterwegs Foto: Carlo Nilles Die Teletubbies sind zurück Foto: Carlo Nilles Bereit für eine Umarmung Foto: Carlo Nilles Da kommen die Omas Foto: Carlo Nilles Einer muss den Takt angeben Foto: Carlo Nilles Die Esel dürfen natürlich nicht fehlen Foto: Carlo Nilles Röcke kann schließlich jeder tragen Foto: Carlo Nilles Ein Schlagzeug auf Reisen Foto: Carlo Nilles Kein Umzug ohne Musiker Foto: Carlo Nilles Natürlich wird wieder ordentlich verteilt Foto: Carlo Nilles Hungrige Panzerknacker Foto: Carlo Nilles Wer steckt in diesem Kostüm? Foto: Carlo Nilles 50 Jahre - das muss man feiern Foto: Carlo Nilles Einmal ganz fest drücken Foto: Carlo Nilles Direkt aus dem Garten Foto: Carlo Nilles Eine Zunge sagt mehr als 1000 Worte Foto: Carlo Nilles Ein kurzer Groß in die Menge Foto: Carlo Nilles Die brüten doch bestimmt was aus Foto: Carlo Nilles Und weg mit den Süßigkeiten Foto: Carlo Nilles Ein Tag wie eine große Geburtstagsfeier Foto: Carlo Nilles Durstige Schlümpfe Foto: Carlo Nilles Ganz schön fein unterwegs Foto: Carlo Nilles Eine Haufen Clowns und wilde Tiere Foto: Carlo Nilles Freigang oder auf der Flucht? Foto: Carlo Nilles Tanzend durch die Straßen Foto: Carlo Nilles Ganz schön was los Foto: Carlo Nilles Und dazwischen ein Fotograf Foto: Carlo Nilles Wo ist der nächste Hydrant? Foto: Carlo Nilles Auf der Burg wird auch gefeiert Foto: Carlo Nilles Füttern ausnahmsweise erlaubt Foto: Carlo Nilles Und eine Ladung Konfetti Foto: Carlo Nilles Recht spritzig unterwegs Foto: Carlo Nilles

52 Wagen zogen bei der Kavalkade durch die Sauerstadt. Das Wetter zeigte sich nicht von seiner besten Seite, zumindest hat es aber nicht gefroren. Der Umzug setzte sich gegen 14.30 Uhr in Bewegung, ganz an der Spitze marschierte Esel Loui, der sich extra für seinen großen Tag vorbereitet hatte.

Auf die Esel folgten die Majorettes de Luxembourg, die für Stimmung sorgten. Insgesamt fünf Tonnen Kamellen wurden verteilt, dazu gab es auch reichlich Drëppen. Gegen 18 Uhr erreichte der Umzug dann sein Ziel in der Avenue de la Gare.

Danach eroberten die Gemeindemitarbeiter das Zentrum Diekirchs, um die restlichen Kamellen von den Straßen zu kehren. Gegen 19 Uhr konnten diese wieder für den Verkehr freigegeben werden. Damit aber ist die Party aber noch nicht vorbei. In der Al Seeërei geht es weiter - wahrscheinlich wieder bis tief in die Nacht.

